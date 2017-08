Cateos encienden lucha postelectoral

TORREÓN, COAH.-

PAN ACUSA A GOBIERNO DE COAHUILA DE 'SEMBRAR' EVIDENCIA CONTRA ANAYA

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los cateos realizados a domicilios vinculados a Guillermo Anaya, encendieron la lucha post electoral. Mientras el PAN acusó al gobierno de Coahuila de intentar "sembrar" evidencia, Rubén Moreira lo negó y dijo que respetará el fallo del Tribunal Electoral.

El PAN advirtió ayer que el gobierno de Rubén Moreira pretende "sembrar" evidencia en contra de Guillermo Anaya, excandidato al gobierno del estado, por miedo y para evitar que gane la gubernatura ante la "inminente anulación" del proceso electoral de junio pasado.

Luego de los cateos que el pasado viernes llevaron a cabo elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila en tres domicilios vinculados con el excandidato panista, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que se trata de actos de intimidación y persecución política que sólo revelan "el miedo" de los Moreira a que gane la oposición en la entidad.

"Los Moreira tienen auténtico pánico ante la inminente anulación de la elección, porque saben que hay elementos de sobra para que ellos terminen en la cárcel", dijo Ricardo Anaya en conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede nacional del PAN.

"Están utilizando de manera facciosa las instituciones de seguridad y de procuración de justicia", aseguró el presidente nacional panista, acompañado en conferencia de prensa de Guillermo Anaya, quien rechazó cualquier acto indebido de su parte.

El excandidato panista, quien podría contender de nuevo en una elección extraordinaria si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena la anulación del proceso pasado, aseguró que el propósito de los cateos era buscar dinero efectivo y documentos sobre gastos de campaña no reportados.

Eso fue lo que las mismas autoridades del estado argumentaron, dijo. "Pero no encontraron nada en ninguno de los tres domicilios, porque no había absolutamente nada". Sin embargo, no descartó que "puedan sembrar cualquier evidencia falsa", porque 24 horas después de esas revisiones la procuraduría estatal emitió un comunicado en el que afirmó que sí había evidencia de delitos electorales. Esto, aclaró, aun en contra de lo que marca la Constitución, en el sentido de que no puede revelarse información de una investigación ministerial.

"Por eso tememos que simpatizantes de Acción Nacional sean detenidos, incluso privados de su libertad en las próximas horas, con órdenes de aprehensión libradas por el gobierno represor y autoritario de Rubén Moreira", dijo.

Guillermo Anaya aseguró que no es la primera vez que el gobierno estatal comete actos de intimidación en contra de los panistas. "Durante todo el proceso estuvieron deteniendo a nuestros simpatizantes y aun después sigue yendo la policía de Rubén Moreira a sus casas para intimidar a sus familiares y que no sigan en el Frente por la Dignidad".

Ricardo Anaya, por su parte, insistió en que son "gravísimos" esos hechos, que ocurren "justo en el momento en que los tribunales electorales están deliberando y que todo indica que la elección en Coahuila será anulada".

Anaya expresó el respaldo "absoluto" de su partido para el excandidato panista y su confianza en que "la verdad saldrá a la luz".

Dijo: "Se anulará la elección a pesar de todas las acciones autoritarias, violentas y desesperadas que el PRI-gobierno está llevando a cabo en Coahuila, y volveremos a ganar con el apoyo de la mayoría de los coahuilenses que están hartos de estos abusos de poder, escándalos de corrupción y pésimos gobiernos que han padecido".

En la rueda de prensa también estuvieron presentes el secretario general, Damián Zepeda, el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, y el coordinador jurídico y representante ante el INE, Eduardo Aguilar.

Durante su estancia en Piedras Negras, Rubén Moreira Valdez, gobernador de Coahuila, aseguró que respetará la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la impugnación de la pasada elección de gobernador en Coahuila y también rechazó las acusaciones de persecución política.

RESOLUCIÓN DEL TRIFE

Pues claro. ¿Cómo le haces para no respetar una decisión?, pero espero todos la respetemos, respondió Rubén Moreira Valdez, al cuestionarle si respetará la resolución que emita el Trife.

Lo anterior, tras reiterar lo que ha manifestado en otras regiones de la entidad, que entregará la Administración Estatal a Riquelme Solís.

"Yo estoy muy cierto que el primero de diciembre le voy a entregar el Gobierno a Miguel Ángel Riquelme; salió el 63 por ciento de la población a votar. La votación la recibió miles de coahuilenses que no tenemos por qué dudar de ellos. Y espero que ahora el primero de diciembre con el nuevo gobierno, se pueda reforzar en nuestro estado la paz, la tranquilidad y la seguridad".

Con relación a los cateos registrados en casas de campaña de Guillermo Anaya Llamas, excandidato a la gubernatura de Coahuila por la Coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, Rubén Moreira dijo sólo conocer lo publicado en los medios de comunicación.

"La información que yo tengo es la que está en los periódicos, tanto en El Universal, como en los periódicos de Saltillo o de todos ustedes... Lo que tengo entendido que fue derivado de la instrucción de un juez en una indagatoria que se está realizando en todo el Estado; es lo que yo he visto en la prensa. Y los comentarios que se digan al respecto, son muy respetables; pero creo que están totalmente alejados de la realidad", señaló Rubén Moreira.

RESPONDE PRI Y PGJEC

"Ha trascendido que las autoridades financieras tienen muy clara la ruta que trazó Guillermo Anaya para lavar dinero y cómo este esquema fue instrumentado con la colaboración de muchos otros delincuentes, tanto dentro de Coahuila como de fuera de la entidad", sostuvo la líder del PRI, Verónica Martínez.

Durante la noche de ayer, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, a cargo de Homero Ramos Gloria, también emitió un boletín de prensa en donde negó que existan represalias.

"La PGJEC rechaza las temerarias declaraciones del presidente del PAN, en relación a las actuaciones que se han realizado en el caso que parece ser de su interés. La PGJEC trabaja en la investigación y persecución de los delitos en estricto apego a la ley", señaló.

Concluyó: "No es ocioso señalar que el señor Ricardo Anaya debe tener la seguridad que, si se desprendiera alguna responsabilidad de las indagatorias, la misma se fundaría en información recabada en diversas fuentes, entre ellas las encargadas de seguir la ruta del dinero".

Explicación. Guillermo Anaya durante la conferencia de prensa.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...