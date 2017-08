Aseguran evidencia de presunto fraude electoral

PERLA SáNCHEZ

Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) realizara tres cateos en Saltillo y Torreón en búsqueda de facturas y recibos, así como publicidad con el logo "Memilleros", fue localizada documentación utilizada en la campaña de Guillermo Anaya, la cual se presume no habría sido sometida a fiscalización ante la autoridad electoral.

Trascendió que tras los cateos efectuados que se extendieron hasta el pasado sábado, fueron localizados documentos que ponen en evidencia la utilización de recursos ilícitos utilizados por Guillermo Anaya.

Fue la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Coahuila, quien llevó a cabo el cateo, en los domicilios que se encontraban habilitados como oficinas de casa de campaña del ex candidato a gobernador.

No obstante, hasta el momento la indagación continúa en trámite, por lo que aún no ha sido determinado que la documentación asegurada no fue fiscalizada ante la autoridad correspondiente.

El día de ayer el excandidato Guillermo Anaya se manifestó inconforme y calificó los cateos como actos de persecución política.

Ante ello, el Gobierno de Coahuila, emitió un comunicado e informó que tras los cateos realizados el fin de semana a domicilios de panistas se encontró evidencia que presume un hecho delictivo de naturaleza electoral.

"En los domicilios se encontró suficiente evidencia documental que hace presumir razonablemente que estamos en presencia de un hecho delictivo de naturaleza electoral, por tener datos certeros como nombres, listas de nómina, acuses de recibo de tarjetas de nómina (lo que confirma la línea de investigación que con dichas tarjetas se compró el voto), documentos de propaganda que no fueron sometidos a los procesos de fiscalización, entre otros".

A detalle En los cateos: En los cateos: ⇒ Fue localizada documentación usada en la campaña de Guillermo Anaya. ⇒ La cual se presume no había sido sometida a fiscalización ante la autoridad electoral. ⇒ Se pone en evidencia el uso de recursos ilícitos.

Cateos. La PGJE realizó tres cateos en Saltillo y Torreón, en domicilios habilitados como casas de campaña de Guillermo Anaya.

