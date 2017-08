No estamos haciendo la cosas bien: 'Chepo'

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- Lamentando los errores defensivos, la falta de contundencia de los delanteros y el sufrir una derrota que no estaba presupuestada, terminó anoche José Manuel "Chepo" de la Torre luego de la caída de Santos Laguna ante Veracruz.

El estratega de los Guerreros fue enérgico al aceptar que su equipo quedó demasiado a deber y que el sentimiento es totalmente opuesto al que esperaban, ya que planeaban tener 6 puntos y seguir invictos, pero en cambio sólo han cosechado 3 de 12 posibles y fueron derrotados ante sus aficionados.

"No estamos haciendo las cosas bien, no hicimos un buen partido, sufrimos una derrota en casa y teníamos mucho tiempo sin perder aquí, por supuesto que eso no cae nada bien en el equipo, estábamos planificando salir con una victoria que le diera otra cara a los empates anteriores, pero todo se revirtió, nos salió al revés y debemos hacer un análisis muy claro para tratar de salir adelante, porque nos estamos saliendo del camino", dijo.

Para el director técnico albiverde, el tropiezo ante los escualos: "es una llamada de atención importante, eso está claro, lo platicamos mucho antes con los jugadores de todas las circunstancias que estamos viviendo, de lo que necesitamos y cómo lo tenemos que hacer, entonces tendremos que hacer un buen análisis, buena conciencia y corregir las cosas", dijo.

De la Torre resaltó las virtudes del equipo veracruzano, que aprovechó sus oportunidades de gol, a diferencia de los Guerreros: "creo que hay que darle crédito al rival, ellos se plantaron bien, estuvieron esperando la jugada adecuada para hacernos daño, nosotros nos equivocamos, los goles que nos hacen debemos analizarlos muy bien y ser muy claros y muy críticos de nosotros mismos, además de que cuando creamos oportunidades de gol, debemos tener contundencia, es lo que hace la diferencia en el marcador", afirmó.

Para "Chepo", sus jugadores no sufren de nerviosismo al no llegar el resultado positivo, más bien, sostiene que mantienen la confianza en el proyecto albiverde: "no veo que los jugadores caigan en desesperación, lo que necesitamos es tener una firme convicción en que, aunque las cosas no nos salgan bien, forzar la máquina, es la única manera que conozco de salir adelante, de corregir las cosas, es observación, crítica, tratar de corregir, ser conscientes aceptar las cosas y seguir trabajando fuerte, no hay más", finalizó.

Para el técnico José Manuel de la Torre, el partido de ayer deja una lección para el equipo. (Jam Media)

