Basáñez prefiere la soltería

Ciudad de méxico.- A sus 47 años el actor mexicano Sergio Basáñez descartó que el matrimonio y convertirse en padre estén en sus planes, y subrayó que prefiere quedar soltero.

"Ya me quedé para vestir santos, así es la vida, ni modo. Creo que ya no tengo edad para casarme. Sé que la mamá más vieja tiene 70 años y tuvo un hijo en Inglaterra. Posibilidades siempre hay. No estoy cerrado al amor, tengo corazón de condominio, pero nada serio", declaró ante la prensa.

Consideró que antes era mal visto que una persona no contrajera nupcias, "pero ahora todo vale. Tampoco creo ser papá, ya estoy muy ruco, ya voy a ser abuelito, nada de eso".

Sergio Basáñez forma parte del elenco de la obra El padre, que protagoniza Ignacio López Tarso. La historia lo cautivó, sobre todo por la oportunidad de trabajar con el primer actor.

Recordó que hace unos meses acudió a Televisa, donde inició su carrera en el medio artístico, a fin de participar en un "casting" para actuar en la telenovela Caer en tentación, pero no fue elegido. De lo contrario, hubiera vuelto a trabajar con Silvia Navarro.

"Nunca me he peleado con ninguna televisora ni con nadie. He trabajado y lo he hecho con mucho gusto, siempre he salido de manera profesional de todos lados".

También adelantó que tiene un proyecto de serie con una productora independiente, pero hasta que firme contrato lo dará a conocer.

Sobre si le interesaría integrarse al elenco de Sólo para mujeres, Sergio Basáñez admitió que lo han invitado.

"Yo respeto, pero me dedico a actuar y eso es lo que quiero hacer. A lo mejor bailo en familia o en mi baño, pero nada más. Hago mucho ejercicio, siempre me he dedicado al deporte y estoy delgado en forma, pero no con cuadritos", concluyó.

