Gaynor, una diva con energía

Ciudad de méxico.- La diva de la música disco, Gloria Gaynor, dice que trata de mantenerse activa en todos los ámbitos, no sólo en la música.

En entrevista revela que uno de los cambios más grandes que ha sufrido en su vida al convertirse al cristianismo es querer ayudar a la gente, cosa que logra a través de su portal, así como sus ganas de seguir vigente y no sólo en la música disco.

"Creo que he tratado de ser leal con mis fans y con mi público, tratar de saber qué es lo que disfrutan y qué los hace sentir bien, así como lo que quieren escuchar. Le pregunto a la gente joven que está a mi alrededor, así como a algunos miembros de mi familia y amigos, qué es lo que escuchan y qué es lo que los motiva a cantar y de esa forma mis ideas se mantienen jóvenes con el paso del tiempo", admite.

Gaynor, próxima a cumplir 68 años de edad, dice seguir amando la música y que aun cuando los tiempos han cambiado, trata de escuchar un poco de todos los géneros.

"Escucho mucha música de los 70, a Whitney Houston, también a Alicia Keys y Justin Timberlake; 'Happy' de Pharrel Williams y todo tipo de música. Trato de escuchar algo de lo pasado y de lo nuevo, dependiendo de mi humor o de lo que ponga en la radio cuando voy en mi coche. Escucho muchas cosas y todas me encantan".

La intérprete de temas emblemáticos como I will survive, Can't take my eyes off you y I am what I am explica que ha pasado de la música disco a ofrecer nuevas canciones con un eje más religioso; más que un cambio musical, éste vino de la idea de ayudar a personas que han pasado por momentos difíciles.

"Lo único que ha cambiado es que me he enfocado más en ayudar a la gente, no sólo para que tengan una mejor vida para ellos, tratamos de erradicar algo del odio, la avaricia y la envidia que existe hoy en día en todo el mundo y trato de cambiarlo también a través de mi música. Quiero dar algo de lo que me ha dado Dios de vuelta con la gente".

Con más de 50 años de carrera, señala que toma el paso del tiempo con humor y que aun cuando la gente le siga pidiendo sus éxitos de la era disco, no se cansa de cantarlos.

"Pasa algunas veces pero esas son las canciones que me han acompañado desde mis inicios y que más me entusiasma interpretar. Definitivamente las cantaré en México".

La diva volverá a la capital para ofrecer un concierto el 7 de septiembre en el Pepsi Center.

Concierto. La diva de la música disco interpretará temas de su próxima producción discográfica en su visita a México.

