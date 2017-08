Hacen historia desde el jazz

El Siglo de Torreón

Son músicos, laguneros, familia, amigos, pero antes que nada, amantes y promotores del jazz en La Laguna. Luego de casi cinco años de transitar por escenarios, estudios y foros, la banda lagunera 3 Laguna Jazz, lanza su primer material discográfico con un concierto especial para el público lagunero.

El próximo miércoles 23 de agosto a las 8:00 de la noche en el Teatro Nazas, los jazzistas tocarán el material que hace parte del disco, y donde se incluye desde jazz clásico, fusiones experimentales y latín jazz.

Siete obras compuestas por Kiko Santacruz, Yiyo Najera, y Rolando Gotés, que son las que integran el material de más de 60 minutos; más dos covers, hacen parte del concierto en el que se presentará este disco, que en palabras del baterista Tomás Nájera, director del grupo, hace historia en la región.

Bajo el título Moreleando, la agrupación presente un disco que hace referencia a símbolos de identidad de la región, calle por sonidos, historias por colores y fusiones que hablan de lo que somos también como región.

"El disco presenta una obra que se llama así, Moreleando, una obra que pasa por muchos cambios de ritmos, de estados, y el guitarrista y compositor hizo una comparación con todas las transformaciones que ha llevado una de las calles más emblemáticas de nuestra ciudad", explicó el baterista Tomy Nájera.

Para Yiyo Nájera, el disco ha sido un proceso de trabajo detallado, constante y divertido. Quien lo escuché va a pasar de lo más clásico del jazz, compuesto por el guitarrista Rolando Gotés, o las fusiones experimentales y contemporáneas de Kiko Santacruz, hasta ese latín jazz que a él le gusta y en el que se siente cómodo componiendo.

"El disco es una mezcla de todos los géneros del mismo jazz, no se oye monótono y algo muy importante es que cuando cada uno de los compositores que entregamos material para está producción lo hacemos, damos libertad a que cada interprete se apropie de la melodía y le de un toque particular", manifestó el tecladista y compositor lagunero.

Con este disco, la banda se ubica como la primera agrupación en la región que saca un disco de jazz con obra propia, un trabajo de producción muy detallado y de manera independiente.

Convencidos de que el éxito de la temporada de jazz New York Jazz All Star que presentó en el teatro Martínez el Jazz at Lincoln Center y el Ayuntamiento de Torreón, demostró que en La Laguna sí hay público para este género, la banda lagunera espera iniciar con esta actuación, un camino de conciertos, presentaciones y difusión del jazz lagunero.

"Ahora contamos con una carta de presentación muy fuerte, que es el disco, esperamos que eso también permita que seamos incluidos en los festivales culturales de los estados de Coahuila y Durango, y que se apoye más al jazz local", comentaron los dos músicos integrantes de la banda.

Actualmente la agrupación está integrada por el baterista Tomás Nájera, el tecladista y compositor Yiyo Nájera, el guitarrista Kiko Santacruz, Hugo Monsiváis en el bajo, Beto y Miguel Nájera en el sax, Carlos Murillon en las percusiones, los trompetistas Édgar Flores y Jacobo Espino.

El disco está grabado con metales, percusiones, teclado y cuerdas; pero algo que le da gusto a los integrantes de la banda, es que también han hecho escuela.

"Por nuestras filas han pasado muchos músicos de la región, quienes nos han pedido sumarse en una concierto, una gira a nosotros, un tanto porque les gusta el proyecto y ven la calidad del sonido que tenemos", narra Tomy Nájera, quien espera una buena respuesta del público.

La banda lagunera espera que después de la presentación del disco, las autoridades culturales municipales y estatales de Coahuila y Durango, miren más hacia el género del jazz. En los festivales de jazz de México no hay participación de Coahuila y Durango, y ahora esperan cambiar eso.

Nosotros tenemos muy buena química como agrupación, somos ante todo amigos, y algo que llama la atención es que jóvenes como Édgar y Jacobo, hacen parte de una generación que empató con nuestro proyecto.

"Nosotros, por ejemplo, vimos crecer a dos de nuestros integrantes, Édgar y Jacobo, los conocemos desde niños y ahora compartimos escenario, ahora lo que sigue es que este material empiece a distribuirse físicamente y a través de plataformas digitales".

Los boletos para el concierto estarán disponibles en las taquillas del Nazas, con un costo de 50 pesos, y el disco estará disponible en el Loby del Teatro.

Cortesía

Con sonido firme

Originaria de Torreón, la banda fue fundada a mediados del 2013 por el baterista Tomás Nájera, el bajista Fernando Hernández y el guitarrista Francisco Santa Cruz, luego se integró Beto Nájera en el Saxofón. Posteriormente sumó 4 elementos, llegando así a 8 integrantes. En su trayectoria han recibido invitaciones de diferentes festivales culturales, uno de ellos el festival internacional de jazz en Xalapa, Veracruz.

En 2015 la agrupación fue nominada a los premios Lunas del Auditorio. Por la calidad y frescura de su propuesta, además de un sonido original. Desde entonces se han presentado en varios escenarios de la región y han formado a varios músicos en el género.

Jazz regional La Banda 3 Laguna Jazz ha logrado buenos resultados: La Banda 3 Laguna Jazz ha logrado buenos resultados: ⇒ Nominados a los premios Lunas del Auditorio en 2015. ⇒ Han participado en diferentes festivales de la región. ⇒ Se han presentado en diferentes foros culturales. ⇒ Ahora presentan Moreleando, su primer material discográfico.

Éxito. La banda lagunera 3 Laguna Jazz, presentará su primer disco, Moreleando, el próximo miércoles 23 de agosto a las 8:00 de la noche en el Teatro Nazas, con un concierto y programa especial.

