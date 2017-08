Lagunera trae un 'Loco Love'

TORREÓN, COAH.-

La modelo y actriz, Alejandra Mena, figura en la nueva película de Fernando Sariñana; también participó en Texas Rising al lado del fallecido Bill Paxton

Hace unos días se estrenó en Netflix la película Loco Love dirigida y producida por Fernando Sariñana. La trama cuenta con una lagunera que ha destacado en el medio de una u otra manera desde hace 20 años.

Se trata de Alejandra Mena, quien fue Nuestra Belleza Coahuila en 1997 y desde entonces ha hecho telenovelas, programas unitarios, series y películas además de que también ha brillado en el mundo del modelaje.

Alejandra visitó el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón con el fin de dar los detalles de dicho largometraje en el que también participan Evan Deverian, Melany Bennet, Jordan T. Wilson y Adan Martín Rocha.

"Estoy muy feliz de que la cinta ya esté en la plataforma. La dirigió Sariñana, un ícono del cine mexicano actual. Es un largometraje en inglés y siento que ha sido una gran oportunidad para mi carrera.

"Laborar con Fernando fue maravilloso; él es muy profesional, disciplinado y estricto. No hay duda de que Fernando sabe sacar lo mejor de uno como actor. Rodamos el filme entre México y Arizona, tanto los actores como el equipo de producción nos la pasamos muy bien", declaró entusiasmada.

Loco Love, según dijo Mena, gira en torno a "Gavin" (Deverian) un joven "gringo" jugador de futbol americano y "Marisol" (Bennet), una chica mexicana que vive en Arizona con toda su familia; ellos viven una historia de amor complicada.

"Su romance se ve dividido por una frontera racial invisible. Yo hago el papel de 'Pilar', la mamá de 'Marisol'. Es una historia con mucho mensaje, espero que mi gente de Torreón y de todos lados la vea porque seguro les va a dejar huella por su contenido", manifestó.

La actriz dio a conocer que de igual manera se siente orgullosa de haber formado parte de la serie Texas Rising que presentó History Channel en 2015 y en la que figuró al lado del fallecido Bill Paxton, Jeffrey Dean Morgan, Olivier Martínez y Thomas Jane.

"Hice un personaje pequeño pero consistente, éramos pocas mujeres las que estuvimos en el elenco. Algo que jamás olvidaré es que hice algunas escenas con Paxton y eso fue increíble, sin duda, una gratificante experiencia", sostuvo.

Mena recordó que tras haber sido Nuestra Belleza Coahuila, representó a México en el certamen Miss Belleza Internacional que tuvo lugar en Guatemala. Quedó como la Primera finalista del certamen.

"En esa ocasión, Lupita Jones me llamó para competir por nuestra nación, fue un gran honor. Luego, me fui a laborar de modelo a Monterrey y estando allá me llevaron a México para hacer un papel en la telenovela Top Models, luego vino Amor en custodia, novela en la que encarne a la tremenda 'Trini'", reveló.

La también egresada de la carrera de Comercio Internacional dijo que su mánager se encuentra en pláticas para otros proyectos, "cuando se concreten les avisaré en mis redes sociales, todas son: AlejandraMenaMX", manifestó.

Más de Alejandra

La lagunera sigue destacando:

- Fue Nuestra Belleza Coahuila 1997.

- En 1998, representó a México en el certamen Miss Belleza Mundial quedando como Primera finalista y además ganó el título de Mejores Piernas.

- Ganó el concurso Solteros codiciados de Warner Channel en 2003.

- Fue fotografiada por la revista American Health & Fitness.

- Ha hecho varias campañas nacionales, una de ellas del Senado de la República.

- Vivir a destiempo, Top Models y Amor en custodia son varias telenovelas que ha realizado.

- Laboró en los desaparecidos unitarios La vida es una canción y Decisiones, así como en Lo que callamos las mujeres, que sigue vigente.

- En cine de igual manera figuró en los filmes Amar a morir y La prueba.







