Indagarán permisos en Parquímetros

TORREÓN, COAH.-

REVISARÁN SI SE REQUIERE FINCAR RESPONSABILIDADES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La Contraloría investigará las irregularidades detectadas en la expedición de permisos en el área de Parquímetros.

Gabriela Casale, síndico de minoría, dijo que de manera formal se solicitó esta regulación, incluso revisar si se requiere fincar responsabilidades, pues los permisos van firmados por el jefe de Parquímetros.

Señaló que, además, este engomado es una calcomanía que debe pegarse por dentro del automóvil para que no pueda ser utilizado en otros vehículos, pero aquí se emitió un oficio en papel membretado del Municipio, a pesar de ser una figura que no está contemplada en la Ley, lo que constituye otra irregularidad.

"La información que proporcionó Parquímetros no coincide, los números son exagerados, la información es totalmente absurda, entonces le solicité a Contraloría que hiciera una investigación sobre esto, porque no coinciden los números", dijo.

Indicó que el jueves pasado se citó a comisión de Contraloría, pero no se pudo tener la sesión porque la fracción de regidores del PRI no se presentó, por lo que no hubo quórum para que fuera de manera formal la reunión. Sin embargo, el contralor, Sergio Bernal, indicó que se hizo la investigación y que la información que proporcionó Parquímetros no era precisa.

"Dijo que está mal, que ya lo checaron, dicen que porque amplían la vigencia, está impreciso todo esto, sí amerita investigar más a fondo", dijo Casale, "además, reconoce el contralor que, efectivamente, hay mucha falta de control en el área de Parquímetros, que nada de esto está regulado, por lo tanto, es necesario hacer una regulación para esta área".

Como se informó oportunamente, áreas del Ayuntamiento que supuestamente no deberían recibir dinero en efectivo cobran por permisos provisionales, uno para la venta de alcohol y otro por estacionamiento sin pagar parquímetro.

El primer caso es un permiso provisional de alcoholes que se entrega a cada uno de los ejidos y se renueva cada 20 días, con un costo de 150 pesos, que pagan directamente los comisariados ejidales al regidor que preside la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil, Gerardo Alba Castillo. El documento, del que tiene copia El Siglo de Torreón, cuenta con la firma del séptimo regidor y un folio, además del sello del edil y el papel membretado del Ayuntamiento.

El segundo caso es un permiso provisional de estacionamiento, firmado por el jefe de Parquímetros, Luis Daniel García Martínez, dirigido a la Dirección General de Vialidad y Movilidad Urbana, donde se especifican los datos del vehículo y se proporciona una fecha, en papel membretado, pero sin sello ni folio ni vigencia.

Casale dijo que ninguno de estos permisos están contemplados dentro de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Torreón, además de que estos cobros tampoco están incluidos entre las facultades y obligaciones del regidor ni del jefe de Parquímetros.

En el caso de Parquímetros, señaló que hay un formato para una solicitud de engomado, con vigencia de seis meses, que tiene un costo de dos mil 500 pesos, pero debe pagarse en la Tesorería, y se debe colocar por dentro en el vidrio del vehículo para el que fue emitido, a fin de que no tengan que pagar por parquímetros, pero el caso señalado no tenía engomado, sino únicamente el oficio mencionado.





Caso. Detectaron irregularidades en la expedición de permisos en el área de Parquímetros. (ARCHIVO)

Etiquetas: PARQUIMETROS

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...