Detenido por policías falleció estrangulado

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) informó que tras realizar la necropsia de ley del joven que murió tras ser detenido por elementos de Saltillo, fue revelado que el deceso sobrevino por un estrangulamiento, por lo que tres elementos se encuentran en indagación.

El subprocurador ministerial Norberto Ontiveros indicó que de los 5 elementos que se vieron involucrados, 3 han sido ubicados como presuntos responsables, los cuales aún no han sido ingresados en el penal, toda vez que en las próximas horas se realizará la audiencia para la formulación de imputación.

Explicó que el delito que se indaga es homicidio calificado, no obstante, al ser funcionarios municipales las penas se agravan y podrían alcanzar hasta 60 años por tratarse de funcionarios públicos.

Informó que el cuerpo del joven además presentó marcas por las esposas tanto en pies y manos, lesiones en la caja torácica, en costillas de ambos lados, en las piernas, en la espalda, así como en el rostro y cráneo.

El subprocurador ministerial Norberto Ontiveros informó que los elementos de la policía municipal abandonaron el cuerpo del joven en las instalaciones de la Cruz Roja, además no emitieron informe alguno sobre la detención a la autoridad municipal. "Ni se practicó el informe policial homologado, ni tampoco ellos dieron aviso al ministerio público, por lo que la Policía Investigadora recibió el reporte por parte de la Cruz Roja", destacó.

Señaló que cuando trasladaron el cuerpo del joven a la institución de salud, ya se encontraba sin signos vitales. Por otro lado añadió que el tiempo que transcurrió desde la detención del joven hasta esta institución de salud, fue de aproximadamente una hora, luego de que fuera detenido a las 10 de la noche del jueves e ingresado al nosocomio a las 11 de la noche. Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila informó que el caso se indagará de oficio.

LA SECCIóN 38 DEL SNTE ANUNCIA MOVILIZACIÓN

Los miembros de la Sección 38 del SNTE, manifestaron su indignación y coraje por el asesinato de su compañero Rafael Pérez Hernández a manos de policías municipales. En un comunicado, los profesores exigieron justicia, a fin de que se esclarezca el verdadero motivo que provocó el deceso de Pérez Hernández, y que se aplique todo el peso de la ley para esos elementos policiacos.

El líder de la Sección 38, Xicoténcatl de la Cruz García, expresó que "la sociedad no puede estar a merced de quien se supone debe salvaguardar la integridad de las personas", y añadió que "se tiene conocimiento del mal proceder de los oficiales, éste no es un hecho aislado, existen muchas quejas respecto al comportamiento de los uniformados", destacó que los trabajadores de la educación exigen que este hecho no debe quedar impune. La Sección 38 informó que este lunes 14, a las 11:00 horas, realizaran una marcha desde la Secretaría de Educación al Congreso del Estado.

EL SIGLO DE TORREÓN

Caso. El deceso sobrevino por un estrangulamiento, por lo que tres elementos se encuentran en indagación.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...