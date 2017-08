Kylie Jenner cumple 20 años y esta es su transformación

EU.-

Kylie Jenner acaba de festejar su cumpleaños número 20 este 10 de agosto y la joven está celebrando en grande sus logros y éxito.

La socialité se ha sabido hacer de un nombre propio en una familia donde tiene mucha competencia, los Jenner/Kardashian, debido a que su madre y hermanas también son figuras conocidas dentro del medio del espectáculo.

Eso no ha parado la carrera de Kylie, a quien la gente comenzó a conocer en el programa ‘Keeping Up With the Kardashians’ hace aproximadamente hace 10 años.

La chica se ha vuelto empresaria y como figura pública también ha experimentado mucho con su imagen y estilo, con maquillaje, extensiones y ropa cambiante que han sido la forma como Kylie se ha reinventado a sí misma.

Esta ha sido su transformación.

Kylie nació el 10 de agosto de 1997. (INTERNET)

