'A mí ya hasta me salieron manchas'

'Leo' de 12 años, esperaba desde el miércoles la avenida del río Nazas

Hasta el mediodía de ayer, y en medio de televisores viejos, partes de tinacos, rejas, botellas de resistol, prendas de vestir, animales muertos y demás deshechos, "Leo" de 12 años de edad, esperaba por la avenida del río Nazas, debajo del Puente Negro del ferrocarril.

El niño, que vive en la colonia Nueva Rosita de Torreón, dice que ya se acostumbró a vivir entre la basura y las quemazones de llantas y de cables para sacar el cobre que realizan los mismos habitantes, particularmente por la tarde-noche.

Otra problemática, es la proliferación de propietarios de carromatos que desde hace años acuden a la zona a dejar la basura.

"Ahorita me dicen que siempre no viene el agua, puras mentiras, yo desde ayer (antier) la estaba esperando, aunque no está chido que el agua corra entre tanta suciedad, porque, pues es contaminación y se ve feo, la gente tira platos, y vasos y el agua de drenaje se va al río, nos vamos a acabar el mundo si seguimos así, a mi ya hasta me salieron manchas", expresó con preocupación.

En un recorrido que realizó El Siglo de Torreón por el bulevar Río Nazas, entre el Puente Plateado y el Puente Negro, se pudo observar grandes cantidades de basura, grafiti y a los mismos habitantes quemando diversos deshechos.

Debido a que han tenido varios enfrentamientos, los vecinos de las colonias cercanas a este sector, pidieron a las autoridades municipales que las sanciones se endurezcan y que "verdaderamente se apliquen" a todos aquellos que arrojen basura.

Por una parte del bulevar se encuentran montones de deshechos invadiendo uno de los carriles. "Ahí se hicieron unas abras la penúltima vez que soltaron el agua y la gente lo que hizo fue taparlas con la misma basura, por eso se obstruye el paso", señalaron algunos habitantes.

"Es gente cochina, vienen a tirar basura y los corremos, hay malos olores, tenemos granitos en la piel, vienen carros que ni siquiera conocemos y avientan perros muertos y hasta vivos. También hay escurrimiento de aguas negras allá por el Puente Plateado, a veces ya no nos metemos porque salimos de bronca y nos andamos agarrando hasta a golpes", detallaron dos quejosos que tienen cerca de 16 años viviendo sobre la colonia Plan de Ayala.

"José", quien tiene más de 50 años habitando en la colonia Vista Hermosa, dijo que "antes esto era un paraíso, pero ahorita de vista hermosa no tiene nada, en sus tiempos fue bonito, había mucha vegetación".

"Esto es una cochinada, avientan hasta el excremento de los marranos, y los carritos que traen a los burros empiezan a llegar entre 12 y 1 de la tarde a aventar escombro, imagínese qué futuro le voy a dejar a mis nietos", apuntó.





Entre la basura. 'Leo' tenía dos días esperando la avenida del río Nazas, del lado de Torreón. (ANGÉLICA SANDOVAL)

