Atlas y FMF ponen distancia

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El club Atlas y la Federación Mexicana de Futbol manifestaron públicamente su apoyo a Rafael Márquez ayer, pero al mismo tiempo marcaron su distancia al no afirmar que confían en la inocencia del jugador, uno de los mejores futbolistas locales y quien intenta limpiar su nombre luego de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense por sus presuntos vínculos con un narcotraficante.

Márquez, quien ha sido capitán de la selección de México en los últimos cuatro Mundiales y el máximo referente histórico del Atlas, fue incluido en una lista de 22 personas a las que se les impusieron sanciones por ser presuntos testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

El Tesoro indicó que congeló los bienes en Estados Unidos de Márquez. Además prohíbe a ciudadanos o entidades estadounidenses de tener relaciones de negocios con él. Todo es parte de un proceso administrativo, pero no hay cargos en su contra.

Márquez negó tener nexos con Flores y afirmó que limpiará su nombre en los próximos días.

"Rafael Márquez ha sido un futbolista ejemplar en los equipos donde ha jugado y el máximo referente en la selección nacional. Convencidos en que vivimos en un país de leyes, confiamos en que tendrá las garantías de un debido proceso para enfrentar las recientes acusaciones", dice un comunicado emitido por el corporativo de la cadena TV Azteca, dueña del equipo Atlas.

"Deseamos suerte a Rafael Márquez y su familia en la situación que actualmente están viviendo; esperando una resolución que permita a nuestro capitán reintegrarse al equipo", agrega el comunicado en lo que parece una desvinculación indefinida del jugador, quien por segundo día en fila no entrenó con sus compañeros para el partido del viernes por la noche ante América, por la cuarta fecha del Apertura.

Ni TV Azteca, ni Atlas respondieron de inmediato una solicitud de The Associated Press para aclarar el punto.

Atlas y la Federación Mexicana se habían mantenido en silencio sobre el caso hasta ahora.

En una rueda de prensa realizada en una de las canchas del club el miércoles por la noche, ningún dirigente del equipo estuvo presente y el acto no se realizó dentro de la habitual sala de prensa de los Zorros.

"Reconocemos y admiramos la trayectoria de Rafael Márquez quien recientemente cumplió 20 años como símbolo de la selección nacional. Su profesionalismo y entrega han sido indudables en todos los clubes de los que ha formado parte. Y sobre todo sabemos que se trata de un padre de familia ejemplar", dijo la Federación en un comunicado. "Confiamos que Rafael Márquez aclare la situación ante las autoridades competentes, a las cuales apoyaremos para que esto se logre de una manera rápida y eficaz".

Aunque Márquez había anunciado su intención de crear una asociación de jugadores que defendiera sus intereses ante los dirigentes del fútbol local y es reverenciado por los integrantes de la selección mexicana, sólo el zaguero de Chivas, Carlos Salcido, ha expresado su apoyo público.

Diversos medios han comunicado que La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró dos empresas que pertenecen a la presunta red de lavado de dinero del futbolista Rafael Márquez.

Las empresas Grupo Terapéutico Hormaral S.A de C.V y Prosport&Health S.A de C.V fueron aseguradas "en virtud de que los inmuebles de mérito, se encuentran relacionados con hechos señalados como delitos; previstos por el artículo 400-bis del código penal federal, que se castigan con cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa", informaron algunas publicaciones mexicanas.

Cabe destacar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en su informe a otras cinco empresas del futbolista mexicano y dos Asociaciones Civiles, mismas que hasta el momento no han sido aseguradas.

De la misma forma ha trascendido que la firma deportiva Nike está analizando retirar su patrocinio al jugador debido a la prohibición impuesta a las empresas estadounidenses para realizar cualquier negocio o transacción con Márquez y/o sus empresas.

Santistas lo apoyan

Rafa Márquez cuenta con el apoyo en Santos Laguna, tras ser vinculado como prestanombres del capo Raúl Flores Hernández "El Tío", tras lo señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Directiva y cuerpo técnico de los Guerreros expresaron públicamente su soporte moral con el emblema futbolístico nacional, aunque no quisieron opinar más al respecto por desconocimiento del tema.

"No es un tema que conozca y prefiero no emitir opinión al respecto" dijo el Presidente del equipo albiverde, Alejandro Irarragorri, quien además expresó "Rafael Márquez es un jugador de una gran trayectoria, ídolo en México y en el mundo, no conozco bien los detalles ni a profundidad, ojalá las cosas puedan esclarecerse y que sea a su favor".

Por su parte el "Chepo" de la Torre indicó: "Es muy difícil opinar, en algo donde uno no tiene la información, creo que es una situación delicada, al menos yo muestro todo mi apoyo con él". El timonel santista dejó en claro que deben ser muy respetuosos de sus circunstancias, mantenerse al margen de muchas cosas y esperar que las cosas se resuelvan como deben de ser, teniendo su apoyo.

"Por supuesto que llama la atención, a todos nos consterna un poco, pero como él lo pidió, debemos mantenernos al margen, demostrarle nuestro apoyo, no debe ser nada sencillo".





Rojinegros del Atlas y la Federación Mexicana de Futbol destacaron ayer la profesionalidad del defensa Rafael Márquez al que le desearon suerte en un proceso con garantías para defenderse de acusaciones. (Agencia El Universal)

Etiquetas: rafa marquezRaúl Flores Atlas

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...