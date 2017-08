El reguetón en Coahuila

"Ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un nalgazo", así se expresan Alexis y Fido en su tema El nalgazo; por su parte, J. Balvin canta "Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales" en Ginza y Maluma no duda en decir en Cuatro Babys que "estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Ching… cuando yo les digo. Ninguna me pone pero".

Si algo ha caracterizado al género del reguetón es la manera en la que muchas de sus melodías fomentan el machismo a la vez que denigran a las mujeres, sin embargo, los citados cantantes cuentan con un público conformado en su mayoría de féminas.

El pasado cuatro de noviembre, Maluma actuó en el Estadio Revolución de Torreón ante miles de espectadores. Gran parte del público eran damas de todas edades que aturdieron el lugar desde el primer momento en el que el colombiano pisó el escenario hasta que se retiró.

Esa vez, las laguneras no dejaban de lanzarle piropos al artista. "Maluma hazme lo que quieras", exclamó sin pudor una jovencita ubicada en el área "Dance Floor" lo que ocasionó risas entre las personas que se hallaban a su alrededor; en el área general dos niñas no dejaban de hablar de la sonrisa del cantante, "Güe... ya viste cómo sonríe, ay me lo como", dijo una a la otra.

"Nos encontramos con un caso muy raro en lo que se refiere al sonido urbano y es que gran parte de la gente que sigue a los artistas del género son mujeres pese a que son ellas a quienes les dedican mensajes fuertes y sexuales en esas rolas, aquí podemos ver un posible caso de masoquismo.

"Aunque claro, no todas las mujeres están a favor de que esta práctica se siga llevando a cabo. A finales del año pasado vimos cómo una española pidió a Change.org censurar la rola de Maluma, Cuatro Babys, por considerarla denigrante para el género femenino", explicó a El Siglo de Torreón Juan Augusto Rivas, experto en música.

Pues bien el "perreo" está a punto de enfrentar un gran obstáculo en Coahuila y posiblemente en otros estados del país. Luz Elena Morales, titular de la Secretaría de Mujeres, recién declaró que la Secretaría de Gobernación solicitará el apoyo de más de mil 200 radiodifusores de la CIRT para evitar que a través de este tipo de música se afecte a las mujeres.

La funcionaria informó que el reguetón se fomenta en escuelas a través de actividades deportivas y sociales, lo que para ella no está bien debido a que las canciones cuentan con alto contenido sexual inapropiado para los menores.

Ante tal situación, la secretaría a su cargo realizó un llamado a directores y profesores de planteles públicos y privados con el fin de que revisen a detalle los temas que difundirán a sus alumnos.

Según detalló Morales, la Segob a cargo de Miguel Ángel Osorio Chog ya interviene por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual difundirá una firma de convenios con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) con el objetivo de regular la transmisión del sonido urbano.

"No se pretende censurar a los artistas, se trata de una medida de prevención tendiente a que los locutores o conductores de radio y televisión tengan mucho cuidado para que no reproduzcan música con mensajes que promueven la violencia contra las mujeres", aclaró la funcionaria.

El texto que sigue haciendo eco

Maluma es uno de los artistas más criticados por el contenido de varias de sus canciones. Tiempo atrás fue cuestionado en una entrevista de TV por la polémica de su rola Cuatro Babys, sin embargo, no quiso opinar al respecto.

Fue Farruko, quien recién grabó un dueto con Alejandra Guzmán, quien habló del caso de dicha rola y además defendió a Maluma.

"Creo que el público es ignorante en esa área, no pueden hacer eso. Peores cosas se ven en la televisión y yo creo que lo están juzgando porque no hacía ese tipo de música desde sus comienzos lo ven como que uuuuy", dijo Farruko.

En diciembre de 2016, Yolanda Domínguez (artista visual y experta en comunicación y género) redactó un texto en el sitio www.huffingtonpost.es en el que habló de su rechazo hacia la rola Cuatro Babys de Maluma. Sus palabras continúan haciendo eco a la fecha.

"La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda". No son frases extraídas de una película XXX, sino la música que arrasa entre los jóvenes. El autor se llama Maluma", escribió Yolanda.

Domínguez redactó que dicha canción es toda una apología de violencia hacia las mujeres que las describe como meros cuerpos intercambiables y disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado, irrefrenable e incontrolable de los varones.

"Pudiera ser que entre la música y la pésima pronunciación del artista, que parece tener algunos problemillas de dicción, el mensaje pasara desapercibido, pero me he permitido extraer y analizar algunas de las estrofas que no tienen desperdicio. Si tienen un estómago resistente pueden ver este vídeo (aviso: puede producir náuseas, vómitos y malestar general, además de un incremento de la sensación de cabreo a medida que avanza)", agregó la experta en género.

En el ojo del huracán Conoce otras canciones de reguetoneros que han causado polémica con sus frases: Conoce otras canciones de reguetoneros que han causado polémica con sus frases: Contra la pared, de Jiggy Drama: "Si sigues con esa actitud voy a violarte". El nalgazo, de Alexis y Fido: "Ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un nalgazo". En la cama, de Daddy Yankee y Nicky Jam: "A ella le gusta que le den duro y se la coman" . Loba, de Don Omar y Héctor: "Cuídate de los cachorros y su puntería porque esta noche vas a ser mía, y si te pillo y te pongo la cocolía, loba, aúlla en la mía". Ella me pide Something, de J King y Maximan: "Después que hacemos el 69, se pone loca, se desespera y pide Something".

