Sujeto irrumpe en escenario de Britney Spears

Accidentado regreso a Las Vegas tuvo Britney Spears después de unas semanas de descanso, luego de que un sujeto irrumpiera en el escenario provocando que el show se detuviera y ella abandonara el entarimado por unos minutos.

Ayer miércoles, la “Princesa del Pop” retomó su serie de conciertos en el Axis Theatre del Planet Hollywood Resort and Casino en la “Ciudad del Pecado” y casi al final de su presentación, mientras se dirigía a la audiencia, un hombre saltó al escenario tratando de llegar a ella.

“Estoy bien ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien herido?”, cuestionó Britney al ser sorprendida por sus tres guardaespaldas personales que de inmediato subieron para protegerla.

En videos difundidos en redes sociales, se aprecia la incertidumbre de la intérprete de Baby One More Time mientras observaba que el hombre forcejeaba con elementos de seguridad del teatro. Al ver que no lograban controlarlo, se optó por sacar a la artista del escenario.

Britney's reaction when her security team arrested a man who wants to attack her pic.twitter.com/XoW9uwvoiN — Fiebre Britney (@fiebrebritney_) 10 de agosto de 2017

El sujeto seguía resistiéndose en el suelo e incluso bailarines intentaron apoyar en la situación y finalmente fue arrestado.

Pese a la situación, minutos más tarde Britney regresó al escenario para finalizar su show Piece of Me.

Se desconocen hasta el momento las intenciones del sujeto que burló la seguridad para llegar a la cantante.

A fan rushed on stage during Britney Spears #PieceOfMe show tonight! pic.twitter.com/ZCVvp6WNwF — Fiebre Britney (@fiebrebritney_) 10 de agosto de 2017

Some crazy guy jumped on stage tonight. Poor Britney, looked so scared. #PieceOfMe pic.twitter.com/T7WKFgQFLm — Fiebre Britney (@fiebrebritney_) 10 de agosto de 2017

Last night a man wants to attack Britney Spears at #PieceOfMe. He has arrested pic.twitter.com/s9bApfFDNL — Fiebre Britney (@fiebrebritney_) 10 de agosto de 2017

Guardaespaldas subieron de inmediato a proteger a Britney Spears. (ESPECIAL)

