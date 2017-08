El PRI 'canta victoria' tras publicación de INE

SALTILLO, COAH.-

No se sujetarán a lineamientos fiscales que no fueron publicados en el Diario Oficial

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó en el Periódico Oficial de la Federación las modificaciones en materia de fiscalización realizadas en diciembre de 2016.

Con lo anterior aseguró que se da la razón al PRI, quien ha indicado que no se sujetará a lineamientos fiscales que no fueron publicados en el Diario Oficial. No obstante el artículo 27 del Reglamento de sesiones del Consejo General indica que la modificaciones entran en vigor el mismo día en que se aprueben.

Militantes priista de México realizaron en Saltillo una de las cinco mesas temáticas de la Asamblea XXII y aprovecharon para respaldar la lucha poselectoral de Miguel Riquelme.

Fue previo a la clausura de la mesa temática que arribó el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira y el gobernador electo Miguel Riquelme.

En la última etapa del evento, Ochoa aprovechó para defender a Riquelme al asegurar que la elección de Coahuila la ganó el PRI.

"Miguel Riquelme merece y seguirá teniendo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional y de todo el priismo nacional", dijo Ochoa.

"El día de hoy el INE le dio la razón al PRI. Hoy (ayer) publicó en el Periódico Oficial de la Federación las modificaciones al reglamento de fiscalización que nos aplicaron incorrectamente en el pasado proceso electoral", dijo.

"Dado que hasta hoy fue publicado dicho reglamento de fiscalización modificado, no puede aplicar a la pasada elección de Coahuila", recalcó.

La secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, también respaldó la elección de Coahuila, al asegurar que Riquelme cumplió y respetó los topes de campaña en la elección del pasado 4 de junio.

Una de las controversias que predominan son los cambios realizados por el INE sobre el rebase de recursos en las campañas electorales el pasado 21 de diciembre.

En el caso de los excandidatos a gobernador Miguel Riquelme del PRI y Guillermo Anaya del PAN, el INE registró que excedieron los topes de campaña por 7.9 % y 4 % respectivamente.

Con el rebase del 5 %, los panistas exigen nulidad de elección, ya que es una de las causales de nulidad.

El PRI ha impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial este excedente que acredita el INE, al argumentar que el rebase en topes de campaña se basa en artículos de la ley que no estaban vigentes por no haberlos publicado en el diario Oficial de la Federación.

Inician mesas de diálogos priistas

El PRI inició las mesas de diálogo, de forma simultánea en cinco estados, en el marco de la Asamblea Nacional Ordinaria XXII.

A las 11:15 horas de ayer que los estados Coahuila, Sinaloa, Campeche, Estado de México, y Jalisco arrancaron las mesas temáticas con la participación de 800 delegados. Estas mesas se desarrollarán durante dos días.

En el caso de Coahuila se lleva a cabo la mesa "Declaración de Principios".

Previo al inicio, el coordinador de esta mesa temática, Mauricio Ortiz Proal, indicó que durante es días de trabajo se votarán predictámenes emanados de la base priista.

"La Declaración de Principios que son los anhelos y la conceptualización del Partido y del Estado, parte fundamental del Partido es una parte muy importante del Partido", dijo Ortiz Proal en rueda de prensa.

Al ser cuestionado sobre la corrupción y el caso del exgobernador Javier Duarte, aceptó que "algunos de los priistas han manchando la honorabilidad del partido y por ello fueron expulsados".

Añadió: "Tan importante es ello que hay una mesa específica en Mazatlán para evitar que estos lamentables hechos se repitan. Quien desea ser candidato debe de ser transparente". Esta mesa será presidida por Mauricio Ortiz Proal. La vicepresidente es Georgina Trujillo y como secretaria Laura Olimpia Vaqueiro. Así como cuatro escrutadores: Erik Fernández Ballesteros, Ernesto de Lucas, Jesús Adrián Quintal y el coahuilense José María Fraustro Siller.

Mesas

Temáticas.

-Saltillo, Coahuila "Declaración de Principios".

-Mazatlan, Sinaloa "Rendición de Cuentas y Ética".

-Campeche, Campeche "Estatutos"

-Toluca, Estado de México "Programa de Acción".

-Zapopan, Jalisco "Visión de futuro".

Busca PRI prevenir y sancionar actos de corrupción

El PRI en su proceso de renovación se enfoca en prevenir y sancionar actos de corrupción cometidos por funcionarios emanados de su partido.

Durante su visita a Saltillo, la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, indicó que una de las mesas temáticas nacionales está centrada en la revisión del Código de Ética.

"Que el Partido tenga herramientas para prevenir, identificar o sancionar y modificar conductas que contravengan justamente este código de Ética que vamos a dar", dijo en entrevista al inicio de la mesa Declaración de Principios en Saltillo.

Explicó "la mesa de Rendición de Cuentas tiene que ver con darnos en el Partido un sistema que nos permita rendirle cuentas a la ciudadanía y rendirle cuentas al partido. Que todos los militantes y personas que sean electos desde el partido para un cargo de elección popular tengan y respeten un código de Ética, una forma de entender el servicio público".

Referente a los casos de corrupción en Estados en Veracruz y Chihuahua donde sus exgobernador, Javier Duarte y César Duarte, son investigados por presunto desvío de recursos, el coordinador de la mesa Declaración de Principios, en la Asamblea Nacional del PRI, Maurio Ortiz Proal, indicó que el PRI fue congruente al expulsarlos.

"La corrupción es un cáncer que puede matar la esperanza de México y no vamos a permitir", declaró en entrevista.

No tienen miedo

La secretara general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que no temen perder la elección presidencial del 2018, al indicar que el partido es fuerte y tras la Asamblea XXII se renovará.

¿Tienen miedo de perder la elección del 2018?, se le cuestionó.

"De ninguna manera. Muy confiados de que somos un partido fuerte y con los documentos básicos renovados seremos un partido renovado, fuerte y unido", respondió.

Respecto a la posibilidad de abrir "candados" y permitir que personas no militantes puedan ser candidatos, indicó que es un tema que decidirán los militantes priistas en Campeche.

El coordinador de la mesa Declaración de Principios, en la Asamblea Nacional del PRI, Mauro Ortiz Proal, también indicó que su Partido no tiene miedo de cara a las elecciones de 2018. Aseguró que por ello se preparan y abren a la ciudadanía.

En rueda de prensa, Ortiz Proal fue cuestionado en relación a la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y la posible afectación en la próxima elección presidencial.

"No tenemos miedo y no estamos preocupados, nos visualizamos en un sistema democrático competitivo, donde sabemos que se tienen que hacer cosas para ganar y estamos actuando en consecuencia", indicó.

"Somos un partido más fuerte. Es un partido que reconoce una realidad, que hay un segmento social que no se identifica con una fuerza política, pero que sí va a participar en la elección y al que también tenemos que buscar convencer", dijo.





