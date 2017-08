La lujosa vida de las famosas en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.-

La gente común usa las redes sociales como Instagram para compartir sus paseos por la ciudad, lo que come e incluso sus momentos familiares, pero para los famosos este medio va mucho más allá: sus cuentas son un escaparate para ostentar lujo, caprichos exóticos y, desde luego, promocionar marcas.

Por muy casual que parezca, muchas fotografías son tomadas después de que un estilista da el visto bueno; por ejemplo, Christine Centenera es la encargada de elegir cada atuendo que Kim Kardashian usa, tarea por la que gana 1 millón de dólares al año. Esta red tiene filtros más allá de los habituales, todo sea por cuidar el glamour.

Beyoncé:

INCUANTIFICABLE

Poco antes de dar a luz a sus gemelos, Beyoncé lució en esta red social un bolso GG Marmont de terciopelo con bordado, que cuesta 45 mil 363 pesos. Las gafas de esta marca también son un accesorio habitual en ella, como unas cuadradas rosas y carey de 8 mil pesos.

El atuendo más original no tiene precio, al menos su valor no es público: se trata de la bata que usó en un posado para presentar a sus gemelos Rumi y Sir. Es única en el mundo ya que la marca Palomo Spain elaboró sólo esa pieza; ni la tela está en existencia porque toda la disponible en ese diseño en tono malva con hojas verdes y rosas se usó, por lo que el costo no ha sido revelado, pero se calcula en miles de dólares. Esta última publicación superó los 10 millones de "me gusta".

J.Lo:

El mes pasado, la llamada Diva del Bronx cumplió 48 años de vida, para salir a festejar Jennifer López se vistió con un revelador modelo de Bao Tranchi que causó más de 1.5 millones de likes. El costo es 21 mil 600 pesos.

Sus sandalias Jimmy Choo modelo Pearl 120 están valoradas en 17 mil 100 pesos aproximadamente.

Además, la artista remató con unas bellas arracadas Mattia Cielo de diamantes y titanio de 82 mil 800 pesos, lo que hacen un total de 121 mil 500 pesos en el outfit para una noche de fiesta para presumir en las redes sociales.

Kylie:

Los 18 millones de dólares que percibe al año hacen de Kylie Jenner (20 años) una de las jóvenes menores de 30 más ricas del mundo, según Forbes.

La empresaria -que posee su propia compañía de cosméticos- puede darse gustos como presumir en su Instagram su nuevo bolso GG Marmont de jacquard floral de Gucci, que tiene un valor de 28 mil 661 pesos. Para cubrir su rostro del sol en un día de paseo, ¿por qué no?, una gorra de Balenciaga que cuesta 5 mil 154 pesos.

También están los audífonos Balmain, cuyo costo alcanza los 12 mil 371 pesos. Todo esto lo ha usado tan sólo en el último mes obteniendo 74.5 millones de likes.

Mariah:

Quien luce las mismas arracadas de J.Lo es otra diva del pop, Mariah Carey, quien aparece en una imagen del 5 de junio acompañada del cantante Busta Rhymes; ambas toman un whiskey de alrededor de 882 pesos, algo sencillo para la estrella.

La cantante muestra en su cuenta de Instagram algunos lujos, como una sortija de 170 millones de pesos que le dio su ex James Packer, o el collar Olympia de Van Cleef & Arpels que está valorado en 5 millones 580 mil pesos y que lo mismo lo usa en una cena formal que en un día de playa. Otra pieza favorita y que usa constantemente son las arracadas de diamantes y oro blanco de Roberto Coin de 160 mil pesos.

Los bolsos que ha presumido recientemente en su cuenta son dos Hermès, uno negro y el otro rosa, con un valor de unos 899 mil pesos cada uno.

¿Mexicanas? Thalía y Salma

Un poco más modesta, pero no por eso se queda atrás es la señora Mottola. Thalía presumió una fiesta de spa con máscaras de led que cuestan más de 4 mil pesos y una sesión en una clínica está alrededor de 500 pesos. Su regalo de Navidad tuvo un costo de 670 mil pesos, se trata de una cartera café de I. Magning & Co. hecha de piel de cocodrilo y que perteneció a Marilyn Monroe. Para su aniversario 46, que será el próximo 26 de agosto, su esposo la sorprendió con un auto blanco de Tesla Motors, Model X, que puede alcanzar un precio de 3 millones de pesos.

Salma Hayek tiene el poder adquisitivo para presumir un anillo que perteneció a Maximiliano de Habsburgo. Puede usar las mejores marcas, ya que su esposo es dueño de la empresa PPR, a la que pertenecen entre otras firmas, como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, incluso la casa de subastas Christie's. Su cuenta dice "this is truly Salma" (ésta es la verdadera Salma), y no parece mentir.

