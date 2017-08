Norcorea mantiene amenaza; Casa Blanca divide posturas

EL GOBIERNO DE KIM JONG-UN PLANEA EL ATAQUE A LA BASE DE ESTADOS UNIDOS EN LA ISLA GUAM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el jefe del Pentágono añadieron ayer nuevas advertencias a su amenazas de "fuego y furia" contra Corea del Norte, mientras que el secretario de Estado, Rex Tillerson, rebajó el riesgo de una escalada nuclear.

En tanto las autoridades norcoreanas desestimaron oficialmente las amenazas de Trump al declarar que el líder estadounidense "ha perdido la razón", y advirtieron en tono amenazador que "sólo la fuerza absoluta puede funcionar contra él".

La tensión, motivada después de que medios estadounidenses revelaran que los servicios de inteligencia de EU consideran que el régimen de Pyongyang ha conseguido una ojiva nuclear que puede montar en un misil intercontinental, se mantiene con nuevos cruces entre Washington y Pyongyang.

En la red social de Twitter, Trump afirmó ayer: "Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más poderoso y fuerte que nunca antes".

"Esperemos que nunca tengamos que usar este poder (nuclear), pero nunca ha habido un momento en que no hayamos sido la nación más poderosa del mundo", añadió Trump a primera hora de la mañana.

Esas declaraciones de Trump se suman a su advertencia de ayer que el régimen de Kim Jong-un se enfrentará a "fuego y furia" si continúa sus "amenazas", realizadas en lo que va de año en forma de 14 ensayos de misiles, dos de ellos candidatos serios a ser misiles intercontinentales que pueden impactar en territorio estadounidense.

ECHAN MáS LEñA

Envalentonada por sus recientes éxitos en tecnología militar y con un Trump que usa una dialéctica mucho más dura que sus predecesores, Pyongyang amenazó con atacar con cuatro misiles de medio alcance la isla de Guam, hogar de una estratégica base naval estadounidense en el Pacífico occidental, con misiles.

En un comunicado emitido en los medios estatales, el general Kim Rak Gyom, que dirige el comando de cohetes de Corea del Norte, señaló que su país estaba "a punto de tomar" medidas militares cerca de Guam, un territorio estadounidense en el Pacífico. Agregó que Corea del Norte concluiría un plan para mediados de agosto que incluye el lanzamiento de cuatro misiles de medio alcance a aguas situadas a entre 30 y 40 kilómetros (19 a 25 millas) de la isla.

El plan luego pasaría a manos del comandante en jefe de la fuerza nuclear norcoreana, y "esperaremos su orden", dijo Kim según citas de KCNA. El general lo llamó un "histórico fuego envolvente contra Guam".

EL PENTÁGONO DA DURO MENSAJE El jefe del Pentágono, James Mattis, aseveró en un comunicado que si Pyongyang ejecuta amenazas de este tipo o toma "consideraciones" equivocadas se arriesga "a su fin, al de su régimen y a la destrucción de su pueblo".

En el duro mensaje, Mattis reafirma el compromiso de Washington y sus aliados de defenderse, subraya el énfasis que ha dado Trump a la disuasión nuclear y recuerda que Corea del Norte está "extremadamente superada" militarmente por EU y perdería "toda carrera armamentística o conflicto que inicie".

Este cruce de amenazas entre la gran potencia nuclear, junto a Rusia, y un depauperado país que, según el espionaje estadounidense, podría tener hasta 60 cabezas nucleares, ha elevado la preocupación a nivel mundial.

TILLERSON SE MODERA No obstante, el secretario de Estado se dedicó ayer a moderar el discurso oficial al asegurar que "los estadounidenses puede dormir tranquilos", ya que nada de lo que ha pasado en las últimas 24 horas indica un "cambio dramático" en la postura militar norcoreana.

Tillerson habló de camino a una parada no prevista en Guam, a donde se dirigió después de una visita de trabajo a Tailandia y Filipinas, donde urgió a los socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a un compromiso para presionar a Corea del Norte.

Según el secretario de Estado, Trump estaba intentando enviar un "fuerte mensaje" a Kim Jong-un con sus declaraciones de ayer desde su retiro vacacional en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey).

"Lo que el presidente está haciendo es enviar un fuerte mensaje a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un pueda entender, porque no parece entender el lenguaje diplomático", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Tillerson aseveró que la única salida para Corea del Norte es un "diálogo con las expectativas adecuadas".

Según opinó el columnista David Ignatius en el diario The Washington Post, las fuertes palabras de Trump están más dirigidas a China que a Corea del Norte, con el objetivo de que el principal aliado de Kim Jong-un ejerza presión para contener el desarrollo nuclear norcoreano.

Mientras tanto, fuentes de la Casa Blanca indicaron al diario The New York Times que las amenazas de "fuego y furia", de una contundencia que no se escuchaba desde que el presidente Harry Truman (1945-1953) amenazó a Japón tras el lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima en 1945, fueron totalmente improvisadas.

DONALD TRUMP

¿Cuál es la importancia

Estratégica de Guam?

Es sólo una pequeña isla en el Océano Pacífico, pero ha sido colocada en el foco internacional, debido a que el régimen de Corea del Norte advirtió que está "estudiando la operación" de atacarla con misiles de medio alcance.

Se trata de Guam, tierra arrebatada en 1898 por Estados Unidos a España junto a otro puñado de islas oceánicas y cuya importancia estratégica, según El País, se remonta a los tiempos de la Conquista, "al ser el puerto de entrada para el Galeón de Manila, la ruta transpacífica Acapulco-Manila que globalizaba las redes del comercio del Imperio español".

Pero con todo y que la isla, de 160 mil habitantes, es por su situación geoestratégica la puerta de entrada a perlas del pacífico como Corea y Taiwan, la interrogante de por qué Norcorea buscaría atacarla salta a la mente.

En primer lugar, de acuerdo con la BBC, esto podría deberse a que Guam es territorio estadounidense, aunque con un estatus especial, pues es un territorio"no incorporado", lo que significa que sus ciudadanos no pueden participar en las elecciones de la nación gobernada por Trump, aunque sí tienen la nacionalidad y un delegado sin derecho a voto en la Cámara de Representantes.

Pero además, Guam, conocida popularmente como "la punta de lanza", se ha convertido en una piedra clave en la estrategia de EU en el Pacífico, ya que allí se cuenta con una base naval, en el sur, y otra de las fuerzas aéreas, en el norte, que fue utilizada durante la guerra de Vietnam. Ambas, informa BBC, bajo el mando de la Región Conjunta de las Islas Marianas.

Y su presencia es tal que como medida de protección, EU tiene en Guam el sistema antimisiles Thaad (en inglés Terminal High Altitude Area Defense). Además de que cerca de un tercio del territorio de la isla está bajo control del ejército estadounidense y sus 6,000 soldados estacionados en ella.

Finalmente, otro factor sería su ubicación, que le permite a EU acceder rápidamente a las dos Coreas y al Estrecho de Taiwan, pero también la que tiene respecto con Corea del Norte, pues Guam se encuentra ubicada a 3,500 kilómetros de distancia del país de Kim Jong-Un.

Niegan falta de unidad

El Departamento de Estado defendió la retórica utilizada el martes por Trump contra Corea del Norte y desestimó la noción de que no exista cohesión en el mensaje que la administración busca comunicar a Pyongyang.

"El presidente le hablo a él, a Kim Jong-un, en un lenguaje que el Secretario Tillerson dijo esta mañana, es el tipo de lenguaje que Kim Jong-un entendería.", dijo la vocera del Departamento de Estado Heather Nauert, caracterizando el discurso de Trump como parte de la campaña de presión pública sobre el régimen norcoreano.

Nauert rechazó que existe disonancia dentro de la administración sobre el mensaje hacia Pyongyang a partir de que las declaraciones de Tillerson se apartaron de la dureza utilizada por Trump.

"EU está en la misma página, ya sea la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, estamos hablando con una sola voz, y de hecho, el mundo está hablando con una sola voz", dijo al aludir las recientes sanciones impuestas contra Pyongyang por el Consejo Permanente de la ONU.

Empero el escalamiento de la confrontación verbal del mandatario con Norcorea no fue bien recibido por algunos en el Congreso, como el Senador republicano por Arizona John McCain, quien se pronunció en contra. "Me opongo a los comentarios del presidente porque uno tiene que estar seguro que va a hacer lo que dice que va a hacer". Mientras el demócrata Bernie Sanders dijo que la amenaza que supone el desarrollo de armas nucleares en Corea del Norte debe resolverse mediante esfuerzos diplomáticos.

Amenaza. El ejército norcoreano "está seriamente examinando el plan" atacar con cuatro misiles.

