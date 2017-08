Rafael Márquez declara voluntariamente ante la PGR por vínculos con el narco

TORREÓN, COAH.-

De acuerdo con un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), el futbolista Rafael Márquez se presentó en las oficinas de la citada dependencia de manera voluntaria para rendir declaraciones ante los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro.

Esta mañana, el cantante Julión Álvarez junto a el futbolista, Rafael Márquez, fueron vinculados al narcotráfico al ser incluidos por Estados Unidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres de miembros de grupos delictivos.

La PGR indicó en un boletín que trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la vez que actúa "conforme a la ley y apegada a la legislación vigente en el país".

"Asimismo, se informa que hoy se presentó ante la Procuraduría General de la República, de manera voluntaria, el Sr. Rafael Márquez Álvarez para rendir su declaración", indicó sin dar más detalles sobre la comparecencia.

"La investigación está en proceso", señaló la institución y añadió que seguirá "en estrecha colaboración" con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de Estados Unidos impuso hoy sanciones al futbolista Rafael Márquez y al cantante del género regional Julión Álvarez, a los que acusó de tener vínculos con un narcotraficante poco conocido, pero muy poderoso y relacionado con los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Raúl Flores Hernández.

Un total de 22 mexicanos y 43 empresas fueron sancionados como resultado de una investigación que el Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas (DEA) llevaron a cabo durante varios años sobre las actividades de Flores.

De acuerdo con el Tesoro, Márquez y Álvarez "tienen una relación duradera con Flores Hernández", han actuado como testaferro de este y su organización narcotraficante y han tenido activos en beneficio de estos.

Las sanciones congelan cualquier propiedad que Márquez, Álvarez, Flores y el resto de afectados pudieran tener en Estados Unidos y prohíben a estadounidenses implicarse en transacciones financieras con ellos, pero no les someten a cargos penales.

El cantante Julión Álvarez pidió hoy a sus seguidores que no se preocupen por las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que no tiene necesidad de ello porque lo que tiene se lo ha ganado con su trabajo.

"Me ha costado muchísimo, lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado (...) Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando", afirmó en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

Frente a la acusaciones, el zaguero se encontraba entrenando con el equipo del Atlas a puerta cerrada en el coloso de la Calzada Independencia, pero alrededor de las 11:30 horas, cuando ya circulaba la noticia de que su fundación fue vinculada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el "lavado" de dinero del narcotráfico, el seleccionado nacional interrumpió su entrenamiento y se fue sin emitir declaraciones.





Asímismo, fue la PGR informó que seguirá en estrecha colaboración con las autoridades de Estados Unidos de América. (AP)

