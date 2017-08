Julión Álvarez atribuye a envidias acusación en EU

TORREÓN, COAH.-

Después de que este día se vinculara al cantante Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez con el narcotráfico al ser incluidos por Estados Unidos en la lista de prestanombres, el artista desestimó las acusaciones y aseguró que dará la cara.

Por medio de una transmisión en Facebook, el intérprete de Te hubiera ido antes dijo que todo lo que tiene le ha costado trabajo y que la gente sabe a lo que se dedica, por lo que atribuye posiblemente los hechos a “envidias”.

“Hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando (...) un poquito incomodas, me siento con la obligación de darles una aclaración… tengo que asesorarme primero”, expresó.

“Soy una persona de rancho, de pueblo que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo, lo poco lo mucho que tengo, me lo he ganado, seguimos trabajando, yo me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de las cosas que me están acusando”, aseveró.

Sobre a qué se deben estos señalamientos, Julión manifestó que “no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos, no sé si políticas también, pero ustedes saben a lo que nos dedicamos”.

Respecto a Rafael Márquez, quien también fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que “es un futbolista de los que más años tiene en el futbol, ¿ustedes creen que tiene necesidad de algo así?

“Estoy muy claro con lo que he hecho… no culpo más que a la envidia, los celos y al éxito que ustedes me han regalado”.

Finalizó por pedir a sus seguidores que no se preocupen por él, “créanme que yo estoy bien”, puntualizó.

Julión Álvarez se defendió de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan al narcotráfico. (FACEBOOK)

