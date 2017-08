Estoy nervioso por conocer a EPN: coahuilense ganador de Olimpiada

CIUDAD DE MÉXICO.-

Saltillense es alumno con el mejor examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Lo que más disfruta es jugar futbol con sus amigos y concentrarse por horas frente a una consola de videojuegos. Suena como algo que haría por las tardes cualquier niño común y corriente, pero Andrés Emiliano De la Garza Rosales no lo es.

Egresado del sexto año de la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García, en el Fraccionamiento Europa, de Saltillo, Coahuila, obtuvo el mejor promedio de todo el país en la Olimpiada del Conocimiento Infantil y le encantan las matemáticas.

El niño de 12 años todavía no tiene claro a qué le gustaría dedicarse cuando sea mayor, pero sabe que, cuando menos, no quiere ser presidente, puesto que no le gusta la política.

Aunque sólo tendrá 13 años cuando llegue el momento en que sus padres y los adultos elijan a quien será el próximo Presidente de México, cuando se le pregunta qué valores debería tener el mandatario, Andrés Emiliano lo tiene bien claro.

"Debe tener responsabilidad y honestidad, que busque ayudar a las personas. Me preocupa la contaminación, lo he visto varias veces en la escuela, me preocupa cómo afecta a las personas y a la naturaleza. Las personas no pueden respirar muy bien y las plantas se van muriendo por el calentamiento global", dijo.

Dice que le encanta ir a la escuela, jugar futbol y videojuegos. "Me gusta la escuela porque cada día aprendes cosas nuevas. Lo que más me gusta hacer cuando no estoy en la escuela es jugar al fútbol y videojuegos", señala en entrevista.

Hoy miércoles, Andrés Emiliano, quien es originario de Coahuila, visitará la residencia oficial de Los Pinos y conocerá al presidente Enrique Peña Nieto después de haberse ganado el reconocimiento como el alumno con el mejor examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.

Es un alumno de excelencia y su promedio de 9.5 al salir de la primaria deja constancia de ello; la receta, dice, es el esfuerzo.

"Estoy muy feliz, orgulloso y muy agradecido con los que me apoyaron, que me ayudaron a conseguir el lugar y feliz porque es un gran logro. Mañana (hoy miércoles) voy a conocer al Presidente y estoy muy nervioso, porque es un gran logro pero también porque es el Presidente", señala.

Como es su materia favorita, le asombra que a otros niños no les gusten las matemáticas, así que les pasa su estrategia: poner atención en clases, hacerle caso a la maestra, estudiar y razonar los problemas que se le presentan.

"Estudio, hago la tarea. Les diría que pongan atención y le hagan caso a la maestra, y que le echen ganas", señaló.

Desde hace más de 50 años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanza una convocatoria anual para que los alumnos de sexto grado de primaria de todo el país de escuelas públicas, privadas y de educación indígena participen en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. El objetivo es elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional.

En las tres etapas que tiene el concurso, a los niños se les pide que contesten un examen escrito, elaborado de acuerdo con los contenidos de los planes y programas de estudio de Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, Historia y Geografía.

Andrés Emiliano se coronó ganador, primero en un examen donde compitió con otros niños de su misma zona escolar, luego pasó a la etapa regional y, finalmente, a la nacional, en la que obtuvo 78 aciertos de 80 preguntas que tenía la evaluación; junto con otros 999 alumnos que también pasaron a la etapa nacional, recibirá una beca mensual de mil pesos hasta que termine la secundaria.





Andrés Emiliano De la Garza conocerá hoy a Peña Nieto. (EL UNIVERSAL)

