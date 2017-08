VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 4A]

Al igual que ocurrió el año pasado, varios pusieron cara de sorprendidos cuando se enteraron que nuevamente correrá agua por el río Nazas debido a la decisión de la Conagua de abrir las compuertas de la presa Francisco Zarco. La justificación de las autoridades es que se trata de una medida preventiva dadas las condiciones climatológicas que se vienen registrando en buena parte del país. No obstante, hay quienes consideran que la decisión es precipitada ya que el nivel de almacenamiento no justifica todavía que dejen el agua correr y que sólo se generará un desperdicio. Lo curioso del caso es que, según nos cuentan los subagentes disfrazados de escritorios, no fue precisamente el director regional de la Conagua, Ricardo Álvarez, quien tomó la decisión.

