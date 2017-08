Muere la gran estrella country Glen Campbell

NOTIMEX

Nashville, EU.- El cantante, actor y presentador estadounidense Glen Campbell, considerado una estrella de la música country con éxitos como Rhinestone Cowboy, falleció ayer a la edad de 81 años.

En 2014 presentó el documental I'll be Me, que muestra su gira de despedida y la lucha contra el mal de Alzheimer que le fue diagnosticado en 2011, detalló TMZ.

Grabó más de 70 discos con canciones como Gentle on my Mind, By The Time I Get to Phoenix, Galveston, Sunflower y Country Boy.

En 1967 hizo historia al ganar cuatro premios Grammy en las categorías de Country y Pop; un año después fue galardonado como el Mejor Entretenedor del Año por la Country Music Association (CMA).

Actuó y compuso el tema principal de la película True Grit, que fue nominado al premio Oscar, además de formar parte del grupo The Beach Boys entre 1964 y 1965, cuando sustituyó a un enfermo Brian Wilson durante una gira.

Fue un destacado integrante de The Wrecking Crew, grupo de músicos de sesión con gran impacto en los años 60 y 70 y con el cual colaboró con artistas como Elvis Presley, Dean Martin, Bobby Darin, Merle Haggard y The mammas and the pappas.

Es su guitarra la que se escucha en el tema Stranges in The Night interpretada por Frank Sinatra, además de intervenir en las grabaciones de las canciones I'm a Believer con The Monkees y You've Lost That Lovin' Feelin de los Righteous Brothers.

Como actor y presentador de programas de televisión participó en The Glen Campbell Goodtime Hour, condujo innumerables especiales como Glen Campbell: Back to Basics y coprotagonizó la cinta para televisión Stange Homecoming.

En 1994 publicó su autobiografía Rhinestone Cowboy y en 2005 fue inducido al Salón de la Fama de la Música Country.

Discografía Entre las últimas producciones de Campbell se encuentran: Entre las últimas producciones de Campbell se encuentran: ⇒ The Boy in Me (1994). ⇒ Glen Campbell (1994). ⇒ That Christmas Feeling (1997). ⇒ The Glen Campbell Collection (1997). ⇒ Branson City Limits (1998). ⇒ Home for the Holidays (1998). ⇒ In Concert (1999). ⇒ A Glen Campbell Christmas (1999). ⇒ Glen Campbell in Concert (2001). ⇒ That Christmas Feeling (2003).

Luto. Glen Campbell, cuyo brillo se extendió por la música country, el pop y las películas, murió ayer.

