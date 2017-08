Verdades y Rumores

Al igual que ocurrió el año pasado, varios pusieron cara de sorprendidos cuando se enteraron que nuevamente correrá agua por el río Nazas debido a la decisión de la Conagua de abrir las compuertas de la presa Francisco Zarco. La justificación de las autoridades es que se trata de una medida preventiva dadas las condiciones climatológicas que se vienen registrando en buena parte del país. No obstante, hay quienes consideran que la decisión es precipitada ya que el nivel de almacenamiento no justifica todavía que dejen el agua correr y que sólo se generará un desperdicio. Lo curioso del caso es que, según nos cuentan los subagentes disfrazados de escritorios, no fue precisamente el director regional de la Conagua, Ricardo Álvarez, quien tomó la decisión.

Dicen que el lunes por la tarde llegó a Torreón el secretario de Gobierno de Coahuila, Víctor Zamora, y previa encerrona con Álvarez, fue quien dijo que las compuertas debían abrirse sin mayor explicación. Cuentan que esa es la causa por la que el personal técnico de la Comisión se ha mantenido muy callado a la hora de explicar las razones de la nueva avenida. Incluso, don Ricardo argumentó que la tormenta tropical “Franklin” pudiera aumentar el volumen de agua de las presas, cuando es de todos conocido que no son los fenómenos del Golfo de México los que llevan lluvia a la sierra de Durango, sino los del océano Pacífico. También ha llamado la atención de propios y extraños lo errático de la información sobre el volumen de agua a derivar, ya que al principio se dijo que serían 50 metros cúbicos por segundo en el cauce del río, luego que 25 y al final serán 20, es decir, apenas un arroyito. Lo demás se irá por la red de canales, para beneplácito de los productores agropecuarios que siempre están suplicando por que le abran más a la llave en los ciclos agrícolas. Todo esto lleva a los amantes de sospechosismo a preguntarse cuál es la verdadera razón por la que se decidió hacer correr el agua por el río Nazas. ¿Será acaso que a don Víctor y su jefe, el gober Rubén Moreira, les gusta mucho ir a pasear a la orilla del río sobre el “malecón” que construyó el Profe de la Deuda? Que conste que es pregunta.

En el ir y venir de información sobre los aspirantes a morder un hueso estatal en caso de que los tremendos tribunales confirmen el triunfo de Miguel Riquelme en la elección de gobernador, comienzan a sonar nombres del gabinete municipal actual que pudiera dar el brinco. De ellos hay que destacar a los Tres Huastecos, que es como apodan ya a los más cercanos a don Miguel. Se trata de el director de Obras Privadas -perdón, Públicas- Gerardo Berlanga; el contralor municipal, Javier Lechuga, y el gerente del Simas, Xavier Herrera. Como bien recordará usted, memorioso lector, este trío fue el más golpeado durante la campaña electoral por los misiles panistas al grado de convertirlos en protagonistas de una presunta red de travesuras cuya denuncia tenía la intención de dejar mal parado al entonces candidato priista. Los tres funcionarios han sido de los que más proyección mediática han tenido en la administración municipal y también más señalamientos. Otro de los que, según dicen, ya la tiene casi segura es Manuel Velasco, pero no el gober verde de Chiapas, que sueña con seguir los pasos del preciso Peña Nieto, sino el director de Salud Municipal. También se habla que el teniente Adelaido Flores, quien ha construido prácticamente un feudo en la Policía Municipal, podría acomodarse bien en la próxima administración provincial dado el nivel de información que maneja y los favores que, dicen, le deben. Pero nada está escrito en piedra aún y esto apenas comienza, por lo que seguramente las llamadas telefónicas, adulaciones y recomendaciones seguirán a la orden del día por parte de quienes a toda costa no quieren pasar a vivir en el error.

A propósito de la Policía Municipal, uno de los temas que más ruido ha generado en la transición en el ayuntamiento es la decisión del alcalde electo Jorge Zermeño de romper el paradigma de los últimos años de nombrar a un militar al frente de la corporación. Y es que hay quienes creen que la ciudad, con todo y los logros que no se cansan de cacarear las autoridades actuales en materia de disminución de índices delictivos, aún no está preparada para que la Dirección de Seguridad Pública regrese a manos de un civil. Estas voces quieren convencer a don Jorge de que sería un error regresar al modelo antiguo, no obstante, dicen que el panista ya lo tiene decidido. Incluso, aseguran que ya tiene el nombre de la persona que ocupará el cargo de jefe de Policía, pero que lo tiene guardado bajo llave y con diez candados para evitar que se le vaya a quemar. Y no sólo eso. Cuentan que Zermeño pretende hacer una limpia de mandos en la corporación para sacar a toda la gente del teniente Flores y nombrar él personalmente a los comandantes más importantes con la idea de darle un nuevo aire a la dirección que ya empezaba a viciarse en algunos aspectos. Vamos a ver si la jugada le resulta al futuro jefe de la comuna y si logra convencer a los escépticos de que la ciudad está lista para un mando civil en seguridad.

Otras de las novedades que trae el próximo alcalde de la Perla de La Laguna es que pretende poner fin a las diferencias históricas que existen en el servicio de taxis con la vecina ciudad de Gómez Palacio. Como usted sabrá, enterado lector, los celos entre las bases de choferes ha obligado a los usuarios de este servicio a pagar tarifas diferenciadas y a muchas veces tener que usar dos o más unidades, lo cual además de ser molesto resulta más caro. Y es que don Jorge está tratando de aprovechar la buena relación que tiene con la alcaldesa Leticia Herrera para llegar a un acuerdo en beneficio de los usuarios y evitar los problemas tradicionales que la rivalidad ha ocasionado, como andar bajando usuarios de un taxi para subirlo a otro. Pero, siempre hay un pero, no se debe olvidar que durante años los taxis han representado un bastión del priismo, sobre todo en Gómez Palacio, en donde los líderes ejercen un férreo control a través de sindicatos que son harto celosos con la defensa de sus intereses. Aquí la cuestión será saber si están las autoridades dispuestas a asumir el costo político, aunque se sabe que del otro lado del Nazas las formas políticas suelen ser más duras y verticales que las aplicadas de este lado.

En donde dicen las lenguas viperinas que ya salió el peine es el caso de la protesta de vecinos que se oponen a la ampliación de banquetas del Paseo Sarabia en Lerdo. Y es que desde hace unas semanas la Presidencia Municipal que encabeza la priista María Luisa González Achem viene haciendo las gestiones para darle forma a un proyecto que tiene como objetivo aumentar el tránsito de peatones por la avenida Francisco Sarabia, algo parecido a lo que se hizo en Torreón con el Paseo Morelos. Para ello proyectan, entre otras cosas, ensanchar varios metros las banquetas y reducir en consecuencia la superficie para la circulación de vehículos. Aunque los vecinos dicen que todo está muy bien, el problema para ellos es que les van a quitar los espacios en donde estacionan sus autos, ya que la mayoría de las casas no cuenta con cochera. Desde hace varios días autoridades y vecinos se han trenzado en largas discusiones para encontrar una solución. Pero aunque la Dirección de Obras Públicas les ha ofrecido varias alternativas a los quejosos, éstos sólo repiten la misma respuesta: no. Nuestros subagentes disfrazados de árboles comentan que, curiosamente, la práctica totalidad de los vecinos comulgan con el PAN, es decir, el equipo contrario al PRI, en el que milita la alcaldesa, por lo que no son pocos los que creen que este asunto pudiera tener un trasfondo político, cosa que no sería extraña en la llamada Ciudad Jardín. Un ingrediente que ha venido a enrarecer las reuniones es la presencia de una persona que aunque no vive en la avenida, ha estado organizando a los colonos. Si bien se dice que esta persona también profesa la fe blanquiazul, lo que lo mueve más bien son viejas rencillas que tiene con doña María Luisa. En fin, bien dicen que pueblo chico, infierno grande.







