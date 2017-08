Piden revisar puente de Villas del Renacimiento

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

José Reyes Martínez Estrada, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, dijo que revisaron el puente vial localizado en Villas del Renacimiento y observaron que no está bien terminado, pues no cumple con toda la normativa, ya que fue construido por un particular, pero debería ser avalado por el gobierno estatal y el municipal.

“Si ustedes van y se paran abajo de ese puente, se asustan del ruido que hace el golpeteo, es muy fuerte, está topando ya la estructura metálica con el concreto, ya se empieza a fisurar en la parte superior”, explicó.

Martínez Estrada dijo que se hizo un pozo en este puente y se ha parchado en el punto donde se junta la losa de concreto con el talud, por lo que consideró que el Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto a la brevedad posible, ante lo crítico de esta situación.





Martínez Estrada dijo que se hizo un pozo en este puente y se ha parchado en el punto donde se junta la losa de concreto con el talud. (ARCHIVO)

Etiquetas: Puente Torreón SP

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...