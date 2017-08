Viviendo los caminos de la música entre amigos

El Siglo de Torreón

El próximo sábado 12 de agosto a las 8:00 de la noche en el foro de Plan B, iniciará la primera parte del proyecto que reúne a tres importantes músicos de la región: Armando Martínez "Cuty", Guillermo "Billy" Santillana y Daniel Román.

El concierto ¿Adónde van los caminos?, es la primera etapa de una serie de presentaciones de un proyecto de un año. Que en esta primera etapa, concluirá en diciembre con la grabación del material que incluye los arreglos escritor a cargo de Cuty Martínez y Daniel Román.

"En este proyecto escogí 14 canciones, algunas que ya se conocían, aunque les hemos dado un nuevo tratamiento. La segunda parte son temas nuevos. Aclaro que no es trova, o lo que comúnmente se llamó en México como la nueva canción, digo que es simplemente música", explicó en entrevista Cuty Martínez.

Un trabajo muy diferente a producciones suyas muy conocidas como Vientos del norte; como también este último se aleja del proyecto en el que musicalizó el trabajo de once portas de la región.

"Ahora con este proyecto retomo mi trabajo como compositor, me motiva que presentó arreglos más elaborados, completos en el sentido de más meditados, el arreglo que surge del ensayo, no surge de una idea que traiga alguien de casa, en el ensayo vamos rehaciendo hasta que queda la pieza bien montada", comentó el maestro Cuty.

Este proyecto además incluye una etapa que es la presentación del proyecto, a través de diferentes convocatorias, a festivales internacionales de música. El material, que se espera este listo en enero, será subido a las plataformas digitales.

"También presentaremos tres videos de la mejor calidad posible, todo con recursos propios porque somos un proyecto independiente, es el enfoque de este nuevo proyecto", explica Armando Martínez.

Para Cuty este trabajo es muy significativo, no sólo porque cuenta con la participación de su amigo Billy Santillana, con quien ya ha hecho trabajos a dos guitarras, sino porque además cuenta con el trabajo de su exalumno, el compositor lagunero Daniel Román, egresado del Centro de Compositores de Nuevo León.

"Daniel está muy emocionado con el proyecto, con una aportación muy creativa, eso se verá en el trabajo, yo no me puedo echar flores, pero sí a ellos, porque son músicos de gran nivel. Los temas de las letras son muy extensas, me refiero a que van desde lo más abstracto, como se titula el concierto ¿Adónde van los caminos? que es algo muy existencial los caminos que ves desde que naces hasta que terminas, algunos agradables, otros intrincados, autopistas muy pavimentadas o veredas de tierra, así es la vida".

El material presentará temas como el de Fredy Méndez, que será interpretado por Martínez como solista, una historia de un chicano, que además llega en un momento en el que el tema de la discriminación está latente, y donde el personaje es golpeado hasta la muerte; hay piezas de su experiencia personal en la vida, como Por un trago más, que habla de alguien que padece el alcoholismo; temas como Prófugo, se escucharán en este concierto.

"Me da mucho gusto este trabajo, para nosotros los ensayos duran de cuatro a cinco horas, podemos repasar una obra varias veces, pero en ellos convivimos, como amigos y colegas; ha sido muy gratificante porque intercambiamos experiencias, en la música sí, pero también de la vida, no es un trabajo que hagamos por dinero, sino por la música".

El trabajo cuenta con la participación de Ramón Castro en la grabación, en la promoción Martha Chávez y en la producción Paco Martínez, de Centauro. Por estos días el material Vientos del Norte del compositor lagunero es difundido por Rafael Catán en Radio Educación.

El concierto ¿Adónde van los caminos? Se presentará: ¿Adónde van los caminos? Se presentará: ⇒ Este sábado 12 de agosto a las 8:00 de la noche. ⇒ En el foro de Plan B. ⇒ Boletos en taquillas.

