'Moda sobre ruedas'

EMPRENDEDORA COMBINA MODA Y CREATIVIDAD EN PROYECTO DE NEGOCIO

"Estamos muy contentas con el resultado. Logramos crear un modelo de negocio único en La Laguna. El camino no ha sido fácil. Pero decidimos dar el primer paso, arriesgarnos", nos comenta Viridiana, emprendedora lagunera, quien es coordinadora de operaciones del camión cargado con moda "Amelia fashiontruck".

El vehículo de color verde 'vintage' con letras blancas y rosas llama la atención. Cuando recorre las calles de Torreón de inmediato muchos voltean a su paso, peatones o automovilistas saludan a la conductora, otros pitan o invitan a alguien más a que voltee a verlo. Así es el primer encuentro que muchos tienen con el camión de moda.

Viri nos platica que hace poco más de dos años comenzaron vendiendo bolsos. Después, los artículos crecieron. "Poco a poco empezamos a aumentar los artículos que vendíamos. Pasamos de sólo vender bolsos, a vender bolsos y accesorios. Creamos una cuenta en redes sociales y así comenzamos a diversificar lo que ofrecíamos gracias a nuestros clientes, quienes nos pedían más artículos. Desde que iniciamos, quienes nos compran en su gran mayoría son mujeres, así que la mayor parte de nuestros artículos son para mujeres y bebés. Aunque ahora también tenemos algunos artículos para hombres".

Desde que comenzaron a expandir su mercado decidieron dividirlo en cuatro secciones: ropa y calzado, bolsos, accesorios y, ropa y artículos para bebés. Y de cuando en cuando agregan algunos artículos para hombre.

"No sé en qué momento dimos el gran paso a comenzar a armar el plan del 'fashiontruck'. Comenzamos a visualizar algunas cosas y avanzar poco a poco. Lo que sí acordamos mi hermana y yo desde el principio fue a mantenerlo en secreto. Decidimos que trabajaríamos en el proyecto, pero que a nadie le contaríamos lo que estábamos haciendo hasta tenerlo terminado, hasta ver el resultado de lo que comenzamos a dibujar en papel. Así que sólo nuestra familia sabía lo que vendría. Encontramos el camión y comenzamos una larga travesía para dar con los proveedores indicados para restaurar el vehículo y lograr que luciera exactamente como planeamos", nos comparte la emprendedora.

"Desde un principio tuvimos muy claro nuestro proyecto. Buscábamos expandir el concepto que habíamos creado, pero para emprender también hay que innovar, hay que hacer las cosas de manera diferente. Combinar una buena dosis de originalidad y creatividad, marcar un camino,crear tendencia, ser únicas y pioneras con este ambicioso proyecto en nuestra región", agrega Viridiana Alonso.

Después de la restauración, el camión ahora 'vintage', tiene diferentes detalles que indican que numerosos aspectos se tomaron en cuenta para preparar este singular proyecto. El camión es único en la región. Y al entrar, de inmediato el cliente se traslada a un espacio muy particular, las áreas han sido aprovechadas al máximo e incluso cuenta con un probador, para poder despejar cualquier duda de si se tratará o no de la talla adecuada. Además, se pueden encontrar accesorios, bolsos, la sección de bebés, zapatos y ropa. Y si el calor no da tregua en la región, el camión está equipado con un ventilador que ayuda a que el termómetro no moleste a los compradores e incluso, con luces interiores, para que ni la noche detenga a los amantes de la moda y adquieran sus artículos favoritos.

'SE NOS HIZO FáCIL' Sobre la pintura verde del camión resalta su nombre "Amelia fashiontruck", las cuatro secciones en las que dividen su negocio. Y las redes sociales donde los clientes pueden encontrar imágenes de sus artículos, su página en Facebook, Twitter e Instagram es Amelia Torreón. Y en la parte trasera se puede leer la leyenda "se nos hizo fácil".

"Decidimos agregarle este toque tan distintivo de nuestro humor mexicano como lo llevan los camiones de ruta que circulan por nuestro país. Y elegimos esta frase porque encierra toda la travesía que el emprendedor debe recorrer. Mi hermana Yolanda y yo iniciamos este proyecto desde cero y hemos aprendido mucho en el camino. Nosotras no sabíamos nada de mecánica, de muebles, de pintura, de altas en Hacienda, pero comenzamos a buscar, encontramos a las personas que sí saben, y así hemos ido recorriendo este camino. Porque cuando te detienes y ves todo lo que has tenido que hacer para poder ver finalizado tu proyecto entiendes que efectivamente se te hizo fácil, porque el camino de quienes se arriesgan y buscan innovar no es para nada sencillo. Y de otra manera, si te hubieras detenido y pensado a fondo en todo lo que vendría, quizá nunca lo harías", nos explica la emprendedora lagunera.

ECHAN MANO DE LA MODA

"Lo que vestimos puede ser un gran reflejo de nuestra personalidad, de nuestro estado de ánimo, los colores, los accesorios, lo que llevamos puesto cada día. No importa si usamos uniforme para ir a trabajar o a la escuela. Resaltamos nuestra personalidad o individualidad de la mano de la moda. Y en nuestro camión 'Amelia fashiontruck' nuestros clientes pueden encontrar numerosas opciones. Tenemos una gran variedad de estilos y de tallas, excelentes marcas a precios accesibles. Continuamente renovamos nuestro inventario y nuestros clientes pueden conocer todos los nuevos artículos y los lugares en donde 'Amelia fashiontruck' estará de visita al seguir nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram pueden encontrarnos como Amelia Torreón. Y de esta manera pueden vivir la experiencia Amelia de manera virtual en nuestras redes y física en nuestro camión", concluye Viridiana Alonso.

Por la manñana está abierto el camión.

VIRIDIANA ALONSO

Una opción diferente en nuestra región Para seguir la ruta del camión 'Amelia fashiontruck': Para seguir la ruta del camión 'Amelia fashiontruck': ⇒ Por ahora la moda 'rueda' todos los fines de semana. Los sábados es el invitado especial de la 'FoodTruckZone'. ⇒ A partir de las 7 de la tarde, lo encuentras junto al Bosque de Torreón, en la calle Juan Pablos casi esquina con Juárez. ⇒ Y los domingos en la esquina de Degollado y avenida Matamoros en el Centro de Torreón, de 8 de la mañana a 14:00 hrs. ⇒ Para conocer más sobre este novedoso proyecto de emprendedoras laguneras puedes seguir sus redes sociales. ⇒ En Facebook, Twitter e Instagram se encuentran como 'Amelia Torreón', donde informan los lugares que visitarán. ⇒ Además, comparten imágenes de los artículos que ofrecen entre ellos, ropa y calzado, accesorios, bolsos y bebés.

Venta de ropa. La Boutique Amelia decidió diversificar su concepto de mercado y le aposataron a la moda sobr ruedas.

