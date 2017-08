Despiden a líder de la Tierra Mojada

EL UNIVERSAL

OAXACA, Oax.- El cuerpo del director de la banda Tierra Mojada, Virgilio Cruz García, llegó la mañana de ayer procedente del estado de Guanajuato a su pueblo natal, San Andrés Huayápam, donde se realiza su velorio.

Familiares, amigos, alumnos y compañeros de trabajo, se unieron en estas primeras horas al homenaje al músico que fue asesinado la madrugada del domingo en Salamanca, Guanajuato, posterior a una presentación musical.

Durante el velorio, sus excompañeros de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, donde trabajó por 10 años, tocaron música como homenaje con instrumentos de cuerdas; así como una banda de viento local, la mayoría conformada porque quienes fueran sus estudiantes.

Su madre, Sofía Reina García, declaró que fue a través de una llamada como se enteró que los integrantes de la banda Tierra Mojada sufrieron un atentado y que su hijo Virgilio Cruz resultó herido.

Inmediatamente salieron para Salamanca, en ese momento aún se encontraba con vida, pero fue en el transcurso del camino que otra llamada le informó que había muerto.

Para Sofía Reina, las causas de la agresión contra el grupo musical no están claras todavía; pero presume que se trató de un asalto, porque las carteras e instrumentos del grupo fueron robados, entre otras pertenencias.

"Pienso que también fue un asalto porque si les quitaron sus pertenencias a los músicos, hasta ahorita no sé el motivo porque no he platicado con mis hijos, fuimos a traer el cuerpo, pero la realidad de las cosas no lo sé muy bien", dijo.

Virgilio Cruz iba a cumplir 40 años de edad el próximo 26 de septiembre. Fue director de la banda Tierra Mojada que creó cuando apenas era adolescente; al salir de la secundaria estudió música en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO).

Su servicio social lo realizó en la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, donde posteriormente le ofrecieron trabajo y el cual mantuvo por 10 años, hasta que empezó a crecer el éxito de la banda; también creó una escuela en su natal Huayápam, en la que tuvo muchos alumnos y en la que promovió cursos con músicos de otros países.

Los integrantes del grupo, presentes en el velorio, rechazaron dar alguna declaración o explicación sobre lo ocurrido por "órdenes administrativas".

La banda Tierra Mojada, que recientemente cumplió 17 años, ha grabado seis discos de estudio y uno de los proyectos pendientes que dejó Virgilio fue la creación de otra banda de música en la comunidad.

Último adiós. Familiares, amigos, alumnos y compañeros de trabajo se dieron cita para despedir a Virgilio Cruz García, músico y profesor asesinado en Guanajuato.

