Sony anuncia sus estrenos

Los ángeles, eu.- Con drama, comedia, acción, suspenso y superhéroes, el canal Sony busca que durante la temporada de otoño nadie se despegue de su televisor, por lo que anunció sus series de estreno y nuevas temporadas de los shows consentidos.

Durante la reunión de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA por sus siglas en inglés) en esta ciudad, el canal anunció la compra de la nueva serie The Mayor, un show cómico que busca cautivar a un público joven con una mezcla de política y música hip-hop.

Un elenco joven y nuevo, con Brandon Michael Hall como protagonista, y sus amigos Bernard David Jones y Marcel Spears, se acompañan de figuras con mayor experiencia en el medio como la consentida Lea Michele (Glee), y la poderosa Yvette Nicole Brown (Community).

ABC fue la creadora de la serie, donde un artista de hip-hop compite por ser el alcalde de una ciudad como una forma para promocionar su demo; sin embargo, sorpresivamente gana la contienda y se convierte en el nuevo gobernante.

Sin fecha de estreno, el productor ejecutivo Jeremy Bronson detalló que la nueva serie podrá verse en Estados Unidos durante el otoño, mientras que México tendrá que esperar un poco.

También sin fecha de lanzamiento, otro estreno que miles podrán disfrutar durante la temporada, será Kevin (probably) Saves the World, que es un drama de fantasía con tema angelical que fue creada y producida por Michele Fazekas y Tara Butters para ABC Studios.

La serie cuenta la vida de Kevin Finn, un hombre egoísta e engreído que después de una serie de problemas va a vivir con su hermana viuda y su sobrina adolescente; sin embargo, es reclutado por un ángel para salvar el mundo, o al menos intentarlo.

Kevin será interpretado por Jason Ritter (Joan of Arcadia), JoAnna Garcia Swisher (Once Upon a Time), Kimberly Hébert Gregory (Vice Principals), y la joven Chloe East.

A los esperados estrenos se sumó Inhumans, una serie de televisión de acción, ciencia ficción y superhéroes, que pertenece al mundo de cómics de Marvel, creada por Jeph Loeb y Scott Buck, y producida por la cadena de televisión ABC.

La serie, que es la primera en ser filmada con un presupuesto y equipo para salas IMAX, es protagonizada por los actores Anson Mount (Black Bolt), Iwhan Rheon (Maximus), Serinda Swan (Medusa), y Ellen Woglom (Louise), como la familia real de los Inhumanos.

La fecha de estreno para el esperado show es el 1 de septiembre en salas IMAX de Estados Unidos, donde se presentarán los primeros dos capítulos, mientras que el 29 de septiembre será transmitido en la Unión Americana.

Nuevas temporadas Tendrán más capítulos: Tendrán más capítulos: ⇒ Grey's Anatomy. ⇒ Black-ish. ⇒ Once Upon a Time. How to Get Away with Murder. ⇒ Scandal. ⇒ Criminal Minds.

Producción. La serie The Mayor, donde participa Lea Michele, aún no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo es uno de los estrenos más esperados del año.

