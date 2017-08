Entregan programa de obras de metrobús a comerciantes

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Comerciantes se reunieron con la Dirección de Obras Públicas y la empresa Cementos Mexicanos (Cemex), que ganó la licitación para la construcción del metrobús en Torreón, respecto a su solicitud de un cronograma sobre las obras.

José Antonio Baille, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), explicó que se les proporcionó un programa de obras, aunque no el cronograma que habían solicitado, pues los constructores aseguran que se han topado con distintas dificultades en términos del drenaje, al no existir un plano subterráneo sobre la vialidad.

"Están trabajando en eso, no hay un cronograma de fechas pero están abiertos a avisarnos cuando van a pasar por el comercio del bulevar Revolución, no necesitamos un planteamiento de cómo va a ser la obra, pero no hubo el cronograma que solicitamos, esperemos que pronto nos lo den", expresó.

Baille dijo que, cuando menos, se tuvo la atención de reunirse con el comercio organizado que ha sido afectado con estas obras, pues consideró que el metrobús será un servicio que valdrá la pena y que trascenderá, pero que los trabajos perjudican directamente a quienes se encuentran sobre esta vialidad con los cierres de calles y los cambios en la circulación.





Se tuvo la atención de reunirse con el comercio organizado que ha sido afectado con estas obras, pues consideró que el metrobús será un servicio que valdrá la pena y que trascenderá.

Etiquetas: metrobus

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...