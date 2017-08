Regresa Santos a entrenamientos

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Tras descansar el fin de semana, los Guerreros regresan hoy al trabajo para iniciar su preparación de cara a los siguientes compromisos en el futbol mexicano.

El conjunto albiverde, que igualó 1-1 el pasado viernes frente a los Monarcas Morelia, sostendrá hoy práctica vespertina en las instalaciones del Territorio Santos Modelo.

Será una larga semana la que tenga Santos Laguna de entrenamientos, para luego jugar 3 partidos entre Liga y Copa MX en el lapso de 6 días.

Primero, recibirán el próximo domingo en partido de la cuarta fecha del Apertura 2017 en el Estadio Corona a los Tiburones Rojos del Veracruz, que ayer vencieron en el puerto jarocho a la Franja del Puebla.

Luego, el martes 15 de agosto, volverán a jugar en la otrora "Casa del Dolor Ajeno", pero en el certamen copero, recibiendo a los Bravos de Ciudad Juárez del Ascenso MX.

Solamente un par de días entrenarán en la Comarca después del choque ante los fronterizos, para luego trasladarse a Baja California, para visitar el viernes 18 de agosto a los Xolos de Tijuana, en el arranque de la quinta fecha de la campaña regular.

Se espera conocer la magnitud exacta de la lesión del zaguero Néstor Araujo, para que el cuerpo técnico al mando del "Chepo" de la Torre, determine a su sustituto para los próximos compromisos de la escuadra lagunera.

Los santistas no han podido ganar en la competencia, pero tampoco han sido derrotados, por lo que el choque frente a los escualos en casa, pudiera determinar el rumbo del equipo en este comienzo de campeonato, donde de nueva cuenta, la falta de definición y no liquidar los encuentros, son problemas que no han podido resolverse a lo largo del año.

El compromiso ante los juarenses también será clave, ya que el resto de los compromisos dentro del grupo, será en calidad de visitante, ante el mismo conjunto del circuito de ascenso y contra el Rebaño Sagrado, actual monarca de la Copa MX y a quien ya se venció en la fecha inaugural.





El equipo tendrá una sesión vespertina hoy en el Territorio Santos Modelo. Regresa Santos a entrenamientos

Etiquetas: santos lagunajornada 4

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...