Netflix busca romper tabúes

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Todd Yellin, vicepresidente de Productos de Netflix, agregó que también se trabaja para tener tecnología más inteligente que permita a los usuarios ver el contenido de la plataforma, aunque haya poco Internet para descargarlo.

"Estamos intentando romper todos los tabúes", dijo durante una visita a México en el que subrayó que la plataforma busca hacer cada vez mejor la experiencia del usuario a pesar de que las condiciones sean adversas.

Expuso que a pesar de los avances de la tecnología y las mejoras en la banda ancha, aún hay lugares en México y en general en los países de Latinoamérica donde no hay buena recepción.

De ahí que trabajan en tener tecnologías cada vez más inteligentes para que los contenidos se vean con poco Internet, como en el caso de los teléfonos celulares. El ejecutivo mencionó que también se mejora la experiencia a fin de hacer "increíble" la imagen y el sonido de las producciones e incluso incorporar la atmósfera Dolby, sobre todo para los jóvenes usuarios.

Otra área de innovación es el segmento de niños, donde se analiza la posibilidad de hacer contenido interactivo y se platica con los realizadores y los narradores de las historias para hacer uso de nuevas herramientas.

Yellin puso como ejemplo que para evitar que cada vez que el espectador vea un capítulo nuevo tenga que escuchar y ver la introducción de la serie, se buscará que haya una entrada de inicio de todo el show y para los capítulos subsecuentes la presentación sea corta.

"Los espectadores quieren ir directo al episodio, por eso más y más estamos trabajando con los directores, esto es Internet TV, no tienes que recordar a la gente la canción de entrada si ves veinte capítulos en una semana", dijo.

Destacó la importancia de que se entienda el poder de la televisión en Internet y agregó que aun cuando los jóvenes adoptantes ya conocen Netflix y su funcionamiento, hay personas que no saben de tecnología o les da miedo y para ellos se busca hacerlo más fácil.

El directivo refirió que a nivel global dos terceras partes de los usuarios de Netflix ven su contenido en televisión (ya sea en una televisión inteligente, una consola de video y/o teatro en casa), mientras que 15 por ciento lo hace en laptop y 20 por ciento en dispositivos móviles (tabletas y teléfonos inteligentes).

La libertad creativa para realizar una serie o una película es la clave que diferencia y hace exitosos los productos de Netflix, aseguraron tanto actores como creadores y productores.

En el evento "Vive Netflix", llevado a cabo en la Ciudad de México, estuvo parte del elenco de series como Marvel's The Defenders, Stranger Things, Narcos y Club de Cuervos, así como los directores de esta última y de La Casa de las Flores (en la que Verónica Castro reaparece en televisión).

En diferentes paneles hablaron sobre la libertad que perciben para trabajar historias reales como literarias, que permiten a personas de todo el mundo sentirse identificadas con los personajes y sus vivencias. Gaz Alazraki, director de Club de Cuervos, comentó que hubo toda una generación de mexicanos que tocó puertas en HBO o Fox en busca de hacer algo serie, pero en la industria había resistencia a hacer series diferentes.

Refirió que en televisoras como en Televisa sí había el interés por hacer ese producto, pero no sé podían abordar temas como la política o hablar con groserías, como se hace en las series de Netflix.

"Lo que queremos nosotros es hacer cosas que tuvieran más propuesta y no encontrábamos muchas ventanas. Entonces cuando llegó Netflix para toda mi generación que quería probar eso fue un cambio importante", dijo.

A su vez, Manolo Caro, director de La Casa de las Flores, dijo que Netflix era el medio adecuado para los proyectos que quiere hacer y las ideas que busca desarrollar, "por la libertad, por sentirme creador, sentirme dueño un poco del contenido y hacerlo crecer de la mano de los grandes".

Juan Manuel Cravioto, quien dirigió la primera temporada de "El Chapo", destacó que esa plataforma le permitió abordar temas como el narcotráfico, pero con un diseño de triller político, de cine negro o policiaco.

"Es un tema muy bien llevado, tiene una base de investigación muy amplia y fue muy sólido lo que se hizo para que pudiéramos trabajar tranquilos y el resultado fuera el que pudieron ver", detalló.

La actriz Mariana Treviño, quien da vida a Isabel Iglesias en Club de Cuervos, consideró que uno de los aciertos que permiten tener éxito en todo el mundo a las series de Netflix es que las historias son universales, más allá de que se generen en un país o región.

Agregó que con formato "la televisión ha adquirido otra dimensión", con un estilo más literario, a contar historias de más largo plazo y con más profundidad de lo que se hace en televisión abierta.

NETFLIX TODD YELLIN

Actores ven en Netflix una puerta de proyección

Notimex

Los actores mexicanos Eduardo Santamarina, Cecilia Suárez ven en Netflix un mar de oportunidades para el talento nacional, pues además de representar una nueva fuente de trabajo es también una puerta de proyección internacional.

Dichas personalidades asistieron a un encuentro convocado por la plataforma digital en el que participaron directivos de la empresa, así como directores y actores de las series originales producidas en México.

Asimismo, asistió talento de series extranjeras como Stranger things y Marvel's The Defenders, cuyos actores manifestaron su interés por participar en esta plataforma.

Cabe señalar que esta plataforma de entretenimiento, amplía las oportunidades para los actores mexicanos, además que los pone a la vanguardia por participar en medios digitales.

El actor de telenovelas mexicanas, Eduardo Santamarina, aseguró que le encantaría participar en una serie de esta empresa. "No cabe duda que ha hecho cosas formidables, es la nueva televisión, fue parteaguas para la nueva televisión, las nuevas generaciones empezaron a ver Netflix, y se convirtió en punta de lanza".

En entrevista, aseguró que trabajará para colocarse en una serie de esta casa, luego de que su contrato de exclusividad con Televisa se terminara, lo que le permite explorar nuevos mundos.

La actriz Cecilia Suárez aseguró que "Netlifx ha revolucionado el mundo del entretenimiento y trabajar con ellos para todos es un gusto enorme", porque apuestan por creadores mexicanos. "Hacer series es una enorme apuesta, de enorme tiempo y dedicación".

En su oportunidad, Livia Brito indicó que "quien no esté en las plataformas y quien no esté en Internet, está 'out' y sí me encantaría ser parte de una plataforma más como lo es Netflix y hacer contenidos nuevos".

Destacó que una de las ventajas de estas plataformas en la inmediatez, porque las personas pueden ver su contenido de forma rápida y "échate los maratones", puntualizó.







Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...