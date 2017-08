Relevan Mando Especial

JUAN MANUEL DÍAZ ORGANITOS DEJA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LA LAGUNA TRAS UN AñO SIETE MESES

El general Juan Manuel Díaz Organitos será relevado de la Coordinación del Mando Especial de La Laguna. Él mismo lo anunció ayer por la mañana al finalizar la entrega de reconocimientos a elementos destacados de la Fuerza Metropolitana.

Díaz Organitos dijo que dejará el cargo este fin de semana para incorporarse a trabajos de seguridad en la zona del Bajío, específicamente en Salamanca, Guanajuato. En su lugar quedará provisionalmente el jefe del Estado Mayor, coronel Olivas, mientras la Federación designa a otro coordinador.

"Aquí lo importante es dejar las estructuras, la filosofía, la dinámica de trabajo para que siga, se mantenga; de hecho la seguridad no cambia, no es de un año, de una administración o de un estilo, la seguridad es permanente… Aquí es el único espacio en donde conviven diariamente militares y policías, esto es permanente, es un grupo, el grupo Coahuila y el grupo Durango permanentemente están aquí, trabajando por la región", dijo Díaz Organitos.

El general se desempeñó en el cargo un año y siete meses y fue el encargado de poner en marcha formalmente el Mando Especial integrado por elementos de la Fuerza Coahuila, Policía de Gómez Palacio y el Ejército Mexicano, con lo que se creó el grupo de reacción Fuerza Metropolitana.

Respecto a versiones que apuntan a índices delictivos más altos en Torreón en comparación con Gómez Palacio, dijo: "Esto es integral, no es muy sano marcar esas diferencias porque finalmente somos una región, hay que tener la camiseta bien puesta que todos, aunque no hayamos nacido aquí, somos laguneros… lo que se deja de hacer en una parte se refleja en la otra, el trabajo que hacemos no tiene fronteras".

La salida del general Organitos corresponde a una estrategia federal de rotación de comandantes y otros mandos en la que se toman en cuenta las dinámicas sociales de cada región y la experiencia de cada elemento.

Podría ser mañana lunes cuando se den a conocer mayores detalles sobre el nuevo coordinador del Mando Especial de La Laguna.

Aunque operaba desde antes, el Mando Especial de La Laguna fue creado oficialmente en marzo de 2016 a iniciativa de la Secretaría de Gobernación.

Al iniciar su labor, Díaz Organitos recibió a la región con 185 homicidios ocurridos en 2015, para finales de 2016 la cifra bajó a 143 casos. En lo que va de 2017 se contabilizan 106 asesinatos, de los cuales sólo 79 corresponden a la ciudad de Torreón.

