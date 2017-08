Top Gear será más amistoso

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Durante la emisión del 30 de enero de 2011 de Top Gear, programa especializado en reseñas y pruebas de autos, sus conductores calificaron a los mexicanos de "irresponsables", "perezosos" y "flatulentos".

El entonces embajador de México en Londres, Eduardo Medina Mora, pidió a la emisora británica BBC, responsable de la transmisión del programa, que se disculpara públicamente por las burlas hechas por los presentadores.

Han pasado seis años de ese incidente y el reality show, cuya nueva temporada está por estrenar el 8 de agosto a las 23:00 horas (con conductores distintos a los de aquella polémica), tiene una nueva visión sobre los mexicanos y lo que se hace en este país.

Chris Harris, quien conduce esta emisión junto al actor Matt LeBlanc (Friends) y Rory Reid señaló en entrevista que, contrario a lo que se dijo en 2011, considera que la industria automotriz mexicana es mejor de lo que muchos piensan.

Incluso espera que el show llegue el próximo año a este país para recorrer sus paisajes a bordo de un auto nacional y hacer algún capítulo especial.

"Pienso que se puede. Está la posibilidad. No puedo contar lo que está por venir porque está siempre en desarrollo, pero creo que existe la posibilidad de conducir un auto mexicano. Hay oportunidad de viajar a México el próximo año", señaló Chris.

Harris no quiso entrar en detalles con lo que se dijo en aquel desafortunado comentario de hace seis años pero señaló que para él su experiencia con México siempre ha sido satisfactoria.

"Me encantaría ir a México porque creo que el público en ese lugar es el mejor del mundo. He ido en un par de ocasiones y siempre me han tratado bien, sé que será uno de nuestros mejores programas hacerlo allá", expresó.

Esta nueva temporada que llegará a las pantallas mexicanas a través de Discovery a partir del 8 de agosto a las 23:00 horas es la segunda con este elenco y aunque Harris sabe que el alma del programa son los autos, abunda que los conductores siempre aportan el toque especial.

Sin externar opinión acerca de los conductores que hace seis años hablaron mal de México, Harris se limita a hablar del trabajo que el nuevo equipo ha hecho, mismo que aseguró, esta nueva temporada se muestra más maduro, centrado y con un mayor conocimiento sobre los autos.

Temporada. El programa se estrena el martes el canal Discovery.

