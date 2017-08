Cuestionan OSC labores legislativas

EL SIGLO DE TORREÓN

Organismos de la sociedad civil cuestionaron que el Congreso estatal se ocupe en temas electorales en vez de abocarse a su trabajo y temas de relevancia actualmente como el Sistema Estatal Anticorrupción, las obras pendientes, el esclarecimiento de la deuda, la falta de recursos, el abandono de las escuelas y la escasez de agua.

"Es una pena que tengamos esa clase de Congreso, creemos que no ha estado a la altura de Coahuila, en este momento lo primordial es instalar un Sistema Estatal Anticorrupción lo más perfecto posible, el inicio no fue bueno, ya que no se nos aceptó más participación ciudadana en el proceso", explicó Patricia Vargas Bryan, presidenta de Participación Ciudadana 29 (PC29).

Señaló que se ha buscado, desde la Alianza Anticorrupción Coahuila, que integran más de 100 organismos e instituciones de todo el estado, que los siguientes pasos se hagan debidamente.

Refirió que se tiene como tarea pendiente la confirmación del comité de selección, pues ya está la convocatoria, seguido de la conformación del comité de participación ciudadana (CPC), el nombramiento de los fiscales (el general y el Anticorrupción) y los nombramientos de los magistrados.

"No es tarea menor y requiere de mucho trabajo y análisis, y el que los diputados anden distraídos con un proceso electoral que no les compete directamente, habla muy mal de ellos, está faltando profesionalismo", manifestó la titular de PC29.

El consejero de Información y Participación Ciudadana (IPAC), Moisés Picazo Salazar, dijo que los municipios enfrentan actualmente problemas de agua, de drenaje, de deuda pública, al igual que en los sistemas municipales.

"La deuda de Torreón es tres veces más la de Saltillo, hay temas de mucha relevancia pero los diputados no están haciendo su trabajo, no están buscando crear leyes que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos, andan buscando el hueso, quieren posicionarse en eso y lo demás no les importa", expuso.

Picazo recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no anula elecciones, por lo que esta determinación debe tomarla el Tribunal y los legisladores deben tomar su trabajo en serio, en vez de buscar solamente defender a sus partidos políticos.

Ayer se informó que los diputados de Coahuila se enfrascaron en un "ring" por temas relativos a las elecciones del 4 de junio.

Conforman la Alianza Anticorrupción en Coahuila.

Ven temas de mayor relevancia que los diputados de Coahuila podrían abordar en vez de insistir en lo electoral.

