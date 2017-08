Jamás me ha movido el dinero: Neymar jr.

AP

PARíS, FRANCIA. - Neymar insistió ayer que el dinero no fue la motivación principal para irse al Barcelona al París Saint-Germain, y afirmó que no le pesará la cifra astronómica que el club francés pagó por su fichaje.

El astro brasileño llegó a París en jet privado para su presentación oficial, un día después de convertirse en el futbolista más caro de la historia cuando el PSG abonó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares).

Neymar dijo que le parece "muy triste" que le pregunten si el dinero fue el motivo para irse de uno de los clubes más galardonados y prestigiosos del mundo, que ha ganado todos los títulos posibles, para jugar por otro equipo que no ha conquistado ningún trofeo importante fuera de Francia.

"Jamás me ha movido el dinero", afirmó el delantero de 25 años en una abarrotada conferencia de prensa en el estadio Parc des Princes del PSG. "Sólo pienso en ser feliz. Si estuviese siguiendo el dinero, quizás estaría en otro país".

El monto de su transferencia es más del doble del récord anterior.

"El hecho de que sea el futbolista más caro no es una carga. Peso 69 kilos (152 libras)", ripostó el brasileño.

La cantidad pagada por Neymar significa que PSG tendrá que sacarle el jugo hasta el último centavo de su fichaje, a través de patrocinios, venta de mercancía y camisetas, para poder cumplir con las normas financieras de la UEFA.

Los afiches del brasileño, acompañados por la frase "Bienvenido a París Neymar Jr 10", fueron desplegados frente a la tienda principal del equipo en el centro de París, donde cientos de fanáticos hicieron largas filas para ser los primeros en comprar su camiseta.

"Consideramos a Neymar como una marca", señaló el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. "No creo que haya sido caro, porque creo que (la transferencia) rendirá más de lo que pagamos".

En el ámbito estrictamente deportivo, la llegada de uno de los mejores futbolistas del mundo elevó de inmediato las expectativas del equipo, que la temporada pasada terminó segundo en la liga francesa detrás del Mónaco y fue humillado por el Barsa en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Neymar también sale de la sombra de Lionel Messi en el Barsa, y podría disputar al argentino y a Cristiano Ronaldo el título extraoficial del mejor futbolista del mundo.

"Es uno de los tres mejores jugadores del mundo", dijo el hincha Sacha Cope, de 21 años, mientras esperaba afuera de la tienda del PSG en los Campos Elíseos. "Viene a ganar la Liga de Campeones con el París Saint-Germain. Eso es lo que esperamos. Si lo logra, sin duda que ganará el Balón de Oro. No podía hacerlo en el Barcelona, porque estaba con Messi".

De inmediato no se sabe si Neymar debutará con PSG cuando el club ponga en marcha su temporada en la liga francesa el sábado contra Amiens, un equipo que acaba de ascender a la primera división.

Philippe Chembon, otro hincha del PSG, mostró un recibo tras gastar 623.50 euros (740 dólares) en cuatro camisetas de Neymar.

"Este es un gran momento para el PSG", dijo Chembon, que con sus 63 años es más viejo que el equipo mismo.

El Barcelona no pagará una prima de 26 millones de euros (30.9 millones de dólares) que debe a Neymar por la renovación de su contrato el pasado, al argumentar que el futbolista brasileño violó tres condiciones del pacto marcharse al París Saint-Germain.

Se 'libran' de pagar prima

La bonificación estaba pactada en el contrato que Neymar firmó en octubre del año pasado, y que lo vinculaba con el Barsa hasta 2021. Ese acuerdo quedó obsoleto el jueves, cuando el PSG abonó la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (262 millones de dólares) para fichar al delantero de 25 años.

"El club no va a pagar esa prima. Había tres condiciones: que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada", dijo el vocero del Barsa, Josep Vives. "Ahora sabemos que había negociación".

Vives reiteró que el Barcelona enviará a la UEFA todos los detalles de la transacción para que evalúe sí cumple con las normas del Fair Play Financiero.

El jugador brasileño Neymar jr. fue presentado ayer en la cancha del París Saint Germain, de la liga de Francia . (Fotografías de AP)

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...