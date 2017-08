Natália Subtil demandará a Sergio Mayer Mori

CIUDAD DE MÉXICO.-

La modelo Natália Subtil peleará por la patria potestad de Mila, y demandará a Sergio Mayer Mori por la pensión alimenticia de la hija que tienen en común.

En entrevista con el programa Hoy, Natália se dijo cansada de la actitud de Sergio, a quien no ve desde hace tres semanas.

"No quiero que me busque, ya lo bloquee y a sus amigos también, ya no quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener un juez entre nosotros y ya", dijo.

"No quiero estar ahí en el juego que tampoco puedo salir del país porque el papá no va a firmar, entonces (debo proceder así)".

Natália dijo que los padres de Sergio, Bárbara Mori y Sergio Mayer, respetan su decisión.

"La familia me apoya, dicen que yo tengo que hacer lo que es necesario para que mi hija tenga las cosas y que este sana, lo importante es ella. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero es lo correcto, es lo que tengo que hacer, entonces vamos a buscar por este lado", explicó.

Subtil confesó que ella trató de evitar llegar a este punto y se portó buena onda, pero finalmente "se cansó".

"Es muy cansado la verdad, intentar dejar a la persona regresar a su estado normal, porque es una buena persona, pero ahora no es su interés, no tengo idea, cambió mucho y como no tenemos comunicación, entonces no tengo idea, y como es muy manipulador entonces no sé qué va a estar haciendo. Está como en otro mundo".

