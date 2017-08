Apoyará Municipio a hotel Río Nazas

TORREÓN, COAH.-

El hotel Río Nazas, icónico espacio que cumplirá 65 años en Torreón, enfrenta una caída en el hospedaje del 90 por ciento. Hace dos años perdió más de 120 cajones de estacionamiento, pues de un día a otro, el Ayuntamiento de Torreón cerró la calle Treviño por la construcción del teleférico, impidiéndoles el acceso al subterráneo y a la alberca.

Al respecto, el Ayuntamiento de Torreón respondió que se apoyará al hotel con descuentos en el pago del pavimento o el Impuesto Predial del próximo año.

Ana Laura Martínez de Gutiérrez, propietaria del inmueble, dijo que la obra ha significado una baja del 90 por ciento en el alojamiento, pues su clientela cuenta apenas con tres cajones de estacionamiento sobre la Morelos.

Recordó que primero sobrevivieron a la construcción del Paseo Morelos, durante un año, y luego el teleférico, donde el Municipio determinó cerrar por completo el acceso a la calle Treviño, entre Matamoros y Morelos, al grado de que el hotel incluso tiene problemas para sacar la basura.

"No nos avisaron, jamás nos llegó un memorándum de la presidencia municipal de que se iba a construir el teleférico ni de que nos iban a tapar el acceso a nuestro estacionamiento, es una pérdida enorme para el hotel, no pueden entrar los autobuses, los huéspedes, se ha caído completamente", comentó.

Además del estacionamiento subterráneo, cuentan con otro al aire libre que también está bloqueado. Ante la baja afluencia de huéspedes, la propietaria ha optado por invertir en el inmueble y remodelar, pero teme que no sea suficiente para rescatar un sitio icónico dentro de la historia de Torreón, pues no ve una fecha pronta de apertura del teleférico.

"El hotel Río Nazas está por cumplir 65 años el 15 de septiembre", comentó.

Martínez consideró que el hotel requiere de apoyo de las autoridades, pues indicó que nunca ha fallado en términos del pago de impuestos y siempre ha buscado cumplir con todo lo que marca la Ley.

Debido a la obra, los vidrios del hotel se aflojaron y algunos se rompieron por la operación de las máquinas, por lo que el Municipio dijo que le daría apoyo, pero, aunque Martínez ha acudido en diversas ocasiones a la presidencia, no ha recibido respuesta.

"No sé cuándo vengan los tiempos de bonanza, me taparon todo un lado, yo he dado acceso a todos los ingenieros que quieren pasar a nivelar, entran a todos los pisos y las terrazas, hemos apoyado bastante a todas las compañías, pero la verdad si necesitamos el apoyo porque seguimos abiertos, no hemos cerrado con otros negocios, estamos de pie porque el hotel es un icono de La Laguna, los murales están registrados en el INAH", expresó.

Por su parte, Jaime Russek, director de Desarrollo Económico en Torreón, dijo que se apoyará al hotel Río Nazas con descuentos en el pago del pavimento o el Impuesto Predial, pues reconoció que sus estacionamientos fueron bloqueados con motivo de las obras del teleférico, sobre la calle Treviño.

"Está exactamente abajo de las instalaciones del teleférico y sí fue afectado, entonces seguramente en el pago del Predial o del pavimento tendrá que haber algún descuento el año que entra, ya lo platicamos con el tesorero y con el secretario del Ayuntamiento", expresó.







Río Nazas. El hotel enfrenta una caída considerable en su ocupación debido a la falta de acceso a los estacionamientos.

