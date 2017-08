Lamentan que estado se 'espere'

TORREÓN, COAH.-

CRITICAN POSTURA DE AUTORIDADES

La Red de Mujeres de La Laguna lamentó que las autoridades "tengan que esperar" a que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) admita o no la solicitud de Alerta de Género que hizo la asociación civil para el municipio de Torreón.

"Es lamentable que las autoridades tengan que esperarse a que se de una respuesta, es una atención que las mujeres deben recibir independientemente de si se pide o no algo. Que se mantienen atentos a la alerta, pues no sé, su deber como autoridades es estar trabajando en la seguridad de la ciudadanía".

Lo anterior, en referencia a la declaración que hizo el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) respecto a que permanecía "atento" al proceso que sigue la solicitud de Alerta de Violencia de Género y que fue presentada por organismos de la sociedad civil.

En un comunicado, Dulce Pereda, directora del IMM, señaló que en esta primera etapa habían comenzado a colaborar de manera institucional, proporcionando en tiempo y forma la información que le había sido requerida a la dependencia por parte de la Comisión de los Derechos Humanos (CDH) del Estado de Coahuila.

"Nosotras habíamos solicitado una documentación al IMM y no nos la dieron. Efectivamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que ellos lo iban a solicitar, no sé si se refiera a eso o a qué. Si la comisión solicitó una información al instituto, pues bueno, esperemos que sí se los hayan dado, nosotros lo único que pedimos fue el estudio que se hizo de Ciudades Seguras por parte de ONU Mujeres y no quisieron dárnoslo", mencionó Adriana Romo, miembro de la Red.

Hasta ayer, la Red señaló que se mantenía a la espera de la respuesta por parte del Inmujeres.

Fue el pasado lunes, cuando la agrupación se presentó en el Instituto Nacional de las Mujeres para entregar un diagnóstico del municipio de Torreón y solicitar la Alerta de Género para esta ciudad.

El Instituto tendrá que analizar el documento para ver si aceptan la petición o la rechazan. De aceptarla, tendrán 5 días para nombrar un grupo de expertos el cual tendrá 30 días para acudir a la ciudad de Torreón y hacer una indagación en conjunto con la CDHEC, las víctimas y organizaciones civiles.

Cifras Muertes. Muertes. ⇒ La agrupación, registra 48 feminicidios del año 2013 al 2017. ⇒ El lunes presentaron la solicitud de Alerta de Género, ante el Instituto Nacional de las Mujeres. ⇒ Red de Mujeres de La Laguna, está a la espera de la respuesta.

Diagnóstico. El Inmujeres, tiene que analizar el documento que presentó la Red para ver si aceptan la petición o la rechazan.

