Desconoce SCT fecha de peritaje

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desconoce la fecha en que se presentará el peritaje sobre las causas que generaron el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca.

Entrevistado al término de un recorrido por la zona del agujero, Héctor Castañeda, delegado de la dependencia en Morelos, reconoció que el plazo de 15 que fijó la propia SCT para conocer el análisis técnico fue insuficiente.

"El dictamen va a salir cuando se terminen de hacer las excavaciones, el Colegio (de Ingenieros) no nos lo ha entregado, lo está haciéndolo", dijo.

"Yo me imagino que las cosas tienen sus tiempos, no puedes acabar algo que no tiene el tiempo (...) hay veces que los tiempos no son los que uno acota".

Reconoció también que el drenaje que pasa por debajo de la vía, en la barranca Santo Cristo, continúa taponeado y evitó estimar una fecha en la que podría quedar liberado el flujo del agua.

En el recorrido por la zona participaron funcionarios estatales y vecinos afectados por las obras.

Rocío, una de las vecinas que acudió al recorrido, dijo que las autoridades les indicaron que el tapón ya se había quitado en un 30 por ciento y que este fin de semana estaría liberado en su totalidad la tubería.

En tanto, en la barranca Santo Cristo, en dirección hacia la Ciudad de México, se pudo observar cómo trabajadores entraban al drenaje por lapsos de 15 minutos aproximadamente para taladrar el concreto.

Del otro lado, con dirección a Acapulco, cuatro bombas de agua fueron puestas a trabajar para drenar el agua y evitar inundaciones.

