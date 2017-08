Juan Manuel Márquez se retira del boxeo

CIUDAD DE MÉXICO.-

Debido a las lesiones que le impidieron regresar, el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez hizo oficial su retiro de la actividad profesional, listo para afrontar nuevos retos fuera del ring.

Aunque la víspera se daba como un hecho su adiós, Márquez lo hizo oficial este día en el programa “Golpe a golpe”, de ESPN, para dar por terminada una carrera de más de 24 años y múltiples logros y reconocimientos.

“Anuncio mi retiro el día de hoy para ya no regresar, vienen otros retos en los que tenemos que estar pendientes”, expresó el ahora expugilista en su mensaje.

Dejó en claro que las lesiones que sufrió, una en la rodilla y después una en el hombro izquierdo, fueron determinantes para tomar la decisión.

Márquez explicó al anunciar su retiro que "las lesiones no me han permitido continuar, me han frenado en los entrenamientos”, y externó que aunque le causa mucha tristeza también “una gran ilusión para abrir un nuevo camino”.

Agradecido con todas las personas que le brindaron su apoyo en el deporte que considera es su pasión, remató que anunciar su retiro “duele”, pero "tenemos que hacerlo algún día” y el de “Dinamita” llegó este viernes.

Tetracampeón mundial y uno de los mejores mexicanos de toda la historia, reinó en las divisiones Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero, y noqueó de forma espectacular a Manny Pacquiao el 8 de diciembre de 2012.

Márquez se retira del pugilismo profesional con récord de 56-7-1, 40 por la vía del nocaut, y con la seguridad de que algún día estará en el Salón de la Fama Internacional del Boxeo. Su última pelea fue el 17 de mayo de 2014, cuando venció a Mike Alvarado.





Debido a las lesiones, Juan Manuel Márquez se retira de los cuadriláteros. (Archivo)

