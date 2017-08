REVELAN TRANSCRIPCIÓN COMPLETA DE CONVERSACIÓN ENTRE DONALD TRUMP Y ENRIQUE PEÑA NIETO

El presidente de Estados Unidos Donald Trump instó a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto a que dejara de decir que México no va a pagar el muro fronterizo y lo amenazó con aplicar un arancel a las importaciones de productos procedentes de este lado de la frontera, pero también elogió sus palabras respecto a la cooperación de ambos países, le ofreció apoyo militar para combatir al narcotráfico y hasta le sugirió que ambos están juntos "contra el mundo".

Todo lo anterior se desprende del contenido íntegro de la transcripción de la llamada telefónica que sostuvieron los dos mandatarios el 27 de enero pasado, y que ayer fue publicada por el diario estadounidense The Washington Post.

En toda la conversación, mientras Trump se refiere al presidente de México como "Enrique", éste siempre se dirige al magnate republicano como señor presidente.

En un punto de la extensa plática, Peña Nieto dice: "mi postura ha sido y continuará siendo muy firme al decir que México no puede pagar por ese muro".

Y Trump le responde: "Pero no puedes decirle eso a la prensa. La prensa va a irse sobre eso y no puedo vivir con ello. No puedes decirle eso a la prensa porque no puedo negociar bajo esas circunstancias".

A lo que Peña dice, entre otras cosas: "lo comprendo bien, señor presidente. Entiendo este punto crítico y entiendo la crítica posición política que esto constituye para su país y para usted, señor presidente. Encontremos una manera creativa de superar este obstáculo (...). Dejemos de hablar por ahora sobre el muro".

En otro punto de la conversación, el presidente mexicano apunta: "Y tenemos que generar empleos, y tenemos que ser más fuertes y tenemos que crecer. Comparto esta postura con usted".

Y es aquí cuando el mandatario estadounidense le sugiere: "somos tú y yo contra el mundo, Enrique, no lo olvides".

Peña responde: el espíritu de mi gobierno, la postura de mi administración, es que las cosas vayan bien para los Estados Unidos y que las cosas vayan bien para su gobierno, porque esta es la única manera en podemos continuar trabajando juntos, y esa es, honestamente, mi postura. Dejemos de hablar acerca de quién paga por el muro, del muro en general (...)".

Casi al final de la charla, Donald Trump elogia a Peña Nieto al grado de decirle: "Quiero que seas tan popular que tu pueblo solicite una enmienda constitucional en México para que puedas reelegirte por otros seis años".

(Con información de El Universal)

