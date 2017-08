Videgaray dice no, a ser candidato en 2018 por el TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO

El canciller Luis Videgaray justificó su negativa para buscar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018: el Tratado de Libre Comercio.

Durante su participación en un foro de inversión en México, que se llevó a cabo en Japón, el canciller destacó que por una decisión personal, no está en sus planes entrar a la carrera presidencial, además, añadió, porque tiene la encomienda de enfrentar con éxito la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No está en mis planes, no voy a participar. Es una decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo, particularmente para enfrentar con éxito el reto de una negociación importante con EU, respecto al TLCAN, lo cual sería incompatible con estar haciendo política y estar buscando una candidatura. Mejor me dedico a hacer bien mi trabajo", detalló el secretario.

Videgaray fue cuestionado sobre el proceso electoral de 2018 en México. Puntualizó que no es su papel expresar preferencia o pronóstico respecto a la elección presidencial.

Dijo que existe una sociedad abierta, con gran libertad de expresión y libertad de asociación política.

"Pero yo estoy seguro de que independiente de cuál sea la orientación política del próximo gobierno, será un gobierno que actuará en el marco de las instituciones y que habrá de preservar los principios fundamentales que nos constituyen como nación", aseveró.

Sobre la relación con Estados Unidos, dijo que "México tiene la bendición de ser vecino de la economía más grande del mundo, del mercado más grande del mundo para muchas cosas, como alimentos y manufacturas, (pero) desafortunadamente también es el mercado del mundo para las drogas ilícitas y eso implica que México enfrente un reto que tal vez otras naciones no", consideró.

La lucha contra las drogas, señaló el canciller, la enfrenta México a través de sus instituciones, en colaboración y corresponsabilidad con autoridades de Estados Unidos.





