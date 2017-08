Riquelme va a ser gobernador, impugnación no prosperará: RMV

FRONTERA.-

El gobernador, Rubén Moreira Valdez, dijo estar seguro que Miguel Riquelme será el próximo gobernador y que la impugnación que interpuso el resto de los candidatos no prosperará, por lo cual ya trabajan en la transición de gobierno.

"Mi elección fue impugnada y gané por 250 mil votos de diferencia. No sólo estoy seguro, sino que estamos cumpliendo con la ley para empezar de trabajar con el gobernador electo y tengo la convicción personal que el siguiente gobernador será Miguel Ángel Riquelme, y de lo que yo he visto de los recursos pues también, mire a un recurso se le olvidó pedir la nulidad a los que la impugnaron ¿Cómo la ve?, la pusieron ahí con lápiz al final, así es la parte sería. No hay elementos para la impugnación, el 63 por ciento de la población de Coahuila salió a votar" señaló el gobernador que estuvo este jueves en Frontera encabezando una reunión de seguridad.

Añadió que este viernes se reunirá con Miguel Ángel Riquelme Solís, para tratar temas de la transición de gobierno, proceso para el que se dormaron siete grupos de trabajo.

Estas declaraciones se dan después de que el coordinador de los diputados locales del PAN, Jesús de León Tello, denunció en Torreón que la transición de gobierno que realizan el gobernador y el candidato Riquelme Solís, es un acto ilegal debido a que no se han resuelto todas las impugnaciones en las instancias correspondientes.





