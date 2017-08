Agradece Criss Angel defensa a Belinda

La relación de Belinda y Criss Angel ha sido objeto de especulaciones en los últimos días, luego de que medios de espectáculos rumoraran una supuesta infidelidad de parte del mago, lo cual fue desmentido ayer por la cantante y ahora el mismo ilusionista se pronunció al respecto.

Luego de que ayer la intérprete rechazara las versiones de una conversación que la cantante habría tenido con una persona cercana donde aseguraba que el artista de 49 años le había sido infiel y ya no tenían un romance, ahora éste recurrió a su cuenta de Twitter para agradecerle que saliera a su defensa.

El reconocido mago estadounidense publicó en su red social una fotografía de ambos besándose en una piscina, callando así los rumores de una separación.

“Tu talento sólo es superado por tu corazón y tu verdad mi amor @belindapop. Gracias por defenderme #NoticiasFalsas #PonAmorEnElMundo”, escribió.

La intérprete de Dopamina tuiteó ayer que la supuesta conversación no es de su línea telefónica y además es "falsa, tendenciosa y constituye un delito que agravia mi integridad y prestigio".

En otro tuit posteó que no es verdad lo que se dice de Criss Angel y que defiende su integridad.

Your talent is only out-shined by your heart & ur truth mi amor @belindapop Thanks for standing up for me#FakeNews #PutLoveInTheWorld pic.twitter.com/dFpKCjR793