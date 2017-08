Inician destitución del delegado de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Tras cuatro horas y media de comparecencia del delegado Rigoberto Salgado ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, diputados buscarán destituir al morenista luego de que existen investigaciones en su contra por posibles nexos con el crimen organizado en Tláhuac.

Salgado fue cuestionado por las distintas fuerzas políticas sobre los vínculos entre su gabinete y el grupo delincuencial de Tláhuac y las omisiones de notificar al Gobierno capitalino temas de narcotráfico y si recibió recursos de Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos".

El jefe delegacional también fue interrogado sobre los recursos con los que remodeló su casa, los nexos de su familia con mototaxistas y si ha sido objeto de alguna amenaza de grupos delincuenciales para no operar en temas de seguridad.

Al respecto, Salgado se deslindó de cualquier vínculo con el crimen y acusó al Gobierno central de no dotar las herramientas necesarias para combatir la inseguridad.

"La capacidad política para gobernar las tenemos, las herramientas, cuando no hay una coordinación adecuada, se disminuye, a las Jefaturas Delegacionales se les debe dotar de mayores capacidades.

"Si no contamos con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, se disminuye la acción de Gobierno", dijo el morenista.

Los diputados reclamaron que el delegado no aclarara las contrataciones en su Administración de Manuel Beltrán Vásquez, hermano de Edgar Beltrán Vásquez -jefe de sicarios de "El Ojos"-, y Nancy Cortés Gutiérrez, esposa del capo.

El perredista Iván Texta pidió a la Comisión de Gobierno que comience el proceso de su destitución, como le permite el Estatuto de Gobierno de la Ciudad a la Asamblea.

Esto fue respaldado por Adrián Rubalcava, del PRI; Fernando Zárate, del Verde; Nury Delia Ruiz, de Movimiento Ciudadano, y Gabriel Corchado, del Partido Humanista.

"¿Hay viabilidad, de aquí al cierre de su ejercicio, que usted se mantenga ahí o no? Porque de este informe, no me contesta, no le contesta a esta soberanía y lo que contesta es vago y ambiguo", señaló Zárate al delegado.

El perredista Leonel Luna, presidente de la ALDF, informó que solicitará a la Comisión Jurisdiccional que inicie el proceso de remoción de Rigoberto Salgado.

En cambio, el delegado declaró que seguirá trabajando en Tláhuac y colaborando con las instituciones de seguridad locales y federales.

"Cualquier situación que sea de carácter legal hacia mi persona háganla saber a las autoridades correspondientes", retó Salgado.

Agencia reforma

Regalan drenaje a local ligado al 'Ojos'

Con personal y equipo de la Delegación, el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, realizó obras de conexión al drenaje de un restaurante propiedad de su hermana y que está relacionado con Felipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos".

Se trata de "La Carreta del Pacífico", ubicado en avenida Tláhuac, cuya accionista es Araceli Salgado Vásquez y que tiene nexos con el narcotraficante abatido el pasado 12 de julio.

"(El local está) presumiblemente vinculado al hijo de la persona que fue abatida en días pasados", detalló el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera tras la clausura del lugar.

Se tuvo acceso a información que revela que la Contraloría indaga la posible malversación de recursos por haberse empleado personal y material en una obra privada.

Sin especificar fechas, camiones y personal de Tláhuac preparó la conexión a la marisquería, que tiene sucursales en Querétaro.





Proceso. El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, fue cuestionado cuatro horas y media sobre el beneficio a contratistas que lo apoyaron en su campaña y por presuntos nexos con el crimen. (AGENCIA REFORMA)

Etiquetas: narcoInseguridad CDMX

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...