Señala Guajardo que no irá a Washignton a 'dar clases de economía' por el TLCAN

A dos semanas de que inicie la renegociación del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que no irá a Washington a dar clases de economía ni de comercio internacional para explicar el déficit comercial que tienen Estados Unidos con México.

Durante la presentación del equipo negociador que se encargará de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se dieron a conocer las cuatro prioridades de México en las modernización del acuerdo comercial: fortalecer la competitividad de América del Norte; avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable; aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI; promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.

Ante el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker; el jefe de la oficina comercial y del TLCAN en Washington, Kenneth Smith Ramos y el director general para América del Norte, Salvador Behar Lavalle, Guajardo dijo que la primera ronda de negociaciones que se dará del 16 al 20 de agosto, y será una discusión metodológica, es decir, definir de qué tamaño es el tema.

Así que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos tiene entre sus objetivos el reducir el déficit, la idea de México es fortalecer o rebalancear el comercio, vía el crecimiento, no con restricciones.

"No voy a arrancar esta discusión tratando de dar clase de economía o comercio internacional. No voy a decir si déficit es resultado de política pública o política macroeconómica… No estamos aquí para ser pedagogos o ilustrar a nadie", sino que se buscará hacer crecer el comercio en toda la región.

El funcionario delineó algunos de los temas que se abordarán: no se incluirá el tema de migración de manera amplia, porque es un asunto que se lleva en otras instancias; promover la mayor integración de los mercados de telecomunicaciones en los tres países; modernizar todos los mecanismos de solución de controversias del tratado, entre inversionistas, Estado, cuotas antidumping y compensatorias; en materia laboral se buscará incorporar temas de libertad sindical, derechos de asociación, solamente que se concrete el proyecto de ley que se tiene en el Congreso.

Para Guajardo Villarreal está claro que no es momento de entrar en un juego de "dimes y diretes" porque no ha iniciado la renegociación y sería iniciar un "round" de sombra discutir aspectos que aún no se ponen sobre la mesa.

Sin embargo, dejó en claro que se negociará con una administración, la cual podría cambiar en algún momento y lo que se discutió podría no concretarse, tal y como sucedió con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) que se negoció por el presidente anterior de los EU y que "a la hora de procesarlo llegó otra administración y lo tiró a la basura. Entonces el mensaje es muy claro si la administración con la que negocias no te garantiza que va a transitar a su aprobación completa, nadie te garantiza el capital invertido en negociación, nadie te garantiza que el proceso vaya a ser completo", por eso dijo hay que definir el acuerdo por el contenido.





