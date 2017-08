Me ha costado mucho jugar de zaguero central: 'Chatón'

TORREÓN, COAH.-

Jugar de zaguero central como titular en Santos Laguna, no ha sido fácil para Jorge Enríquez, quien a pesar de desempeñarse en una posición que no domina, ha cumplido con la misión que le ha confiado el cuerpo técnico.

“Me ha costado mucho trabajo, porque es una posición complicada, pero me he respaldado mucho en mis compañeros como ‘Cali’ (Izquierdoz) y Néstor (Araujo), que me ayudan, siempre trato de apoyarme en ellos para estar de la mejor manera, la verdad me he sentido mejor”.

Y es que el “Chatón”, confesó que son muchas situaciones las que hacen una posición muy compleja la de defensa, pese a su experiencia y lo espigado de su físico.

“Siempre tienes que estar cuidando a los delanteros, hoy en día las ofensivas de todos los equipos son bastante complicadas, pero he recibido la ayuda de todos, me han echado la mano”.





