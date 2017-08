Llevará a Querétaro su visión humana del arte

YOHAN URIBE

La Exposición "Derecho de réplica", que presentará el artista lagunero Eduardo "Guayo", Valenzuela, en la Casa de la Cultura Ignacio Mena de Querétaro, presenta arriba de 20 obras, entre óleo, acrílico y grabados. Las pinturas han sido trabajadas de manera tradicional. Las estampas cuentan con la técnica de agua fuerte, agua tinta y punta seca.

El tema central del discurso visual, es el ser humano buscando zafarse de un mundo decadente, poblado de la falta de fe. Hombres y mujeres deambulan en un universo atropellado.

Y es en los extensos solares del norte de México, donde aparecen los circos pueblerinos aquellos que suelen recurrir a los barrios urbanos de la periferia. Espectáculo de seres vivos, seres marginales, que tal como profetas del antiguo testamento, han acabado por convertirse en los encargados de solicitar el perdón divino.

"Guayo", quien además es colaborador de El Siglo de Torreón, comentó sobre el tema de la muestra: "ya en algunas ocasiones lo he comentado, yo no escogí, sino que el tema me escogió a mí... por lo tanto, quizá el único mérito, es el intento de ser leal a esta extraña visión".

Para el artista lagunero, quien además de su trabajo con la plástica y la caricatura política, ha realizado un gran programa de formación con niños de colonias marginadas de la región, el verdadero arte debe navegar entre las profundidades del alma, y cita a Tapies, ya que entre su misión está la de cambiar el mundo.

"Yo busqué la posibilidad de exponer por allá. La región y el estado han sido muy golpeados, por las recientes crisis de violencia, políticas, y económicas. Si bien por un lado nos ha estado dejando montones de vivencias, cosas por expresar, por otro lado nos ha limitado los medios y mecanismos. Buscar nuevas brechas y territorios, viajar y recrearse, para volver y crear en realidad siempre ha sido una constante en la vida de cualquier artista", explicó "Guayo".

Esta exposición presenta obra reciente y también una recopilación de varios tiempos, con una metáfora recurrente muy fuerte a los años de violencia.

"Recuerdo cuando el sonido de los disparos, los murmullos sobre los desaparecidos, las noticias de los descuartizados se hacían presentes, era fácil voltear al cielo y preguntar ¿por qué nos has abandonado?, y dudar sobre las buenas intenciones de un Todopoderoso... Ahora las cosas han cambiado y podemos reflexionar con mayor libertad sobre lo acontecido. Y en este, mi caso, buscar liberar y exorcizar lo vivido".

Un artista comprometido

Eduardo Valenzuela García, "Guayo", estudió con el historietista Carlos Giménez en el Museo del Chopo. En 1988 obtuvo el Premio Nacional de Caricatura "La Deuda Eterna" en Cuernavaca, y en 1993 ganó el Premio Nacional de Cartón Político "Elena Poniatowska".

El artista lagunero ganó el primer lugar del concurso "Gráfica y Originales Sobre Papel", en Monterrey. Ha ganado la Beca Estatal de Coahuila y ha participado en exposiciones colectivas en Torreón y Ciudad de México, de manera individual ha realizado muestras en Coahuila y París, Francia. Por su labor social a través de la educación artística en sectores vulnerables de Torreón, recibió en 2012 la Medalla Magdalena Mondragón, al mérito cultural.

La muestra Eduardo 'Guayo' Valenzuela presenta: Eduardo 'Guayo' Valenzuela presenta: ⇒ Derecho de réplica. ⇒ En el Instituto Ignacio Mena de Querétaro. ⇒ Óleo, acrílico y grabados.

La muestra. Más de veinte obras en diferentes técnicas y formatos hacen parte de la exposición "Derecho de réplica" que presentará "Guayo" Valenzuela en Querétaro.

