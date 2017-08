El empate ya sabe a poco a los Guerreros

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREóN, COAH. - Preparar al máximo su próximo compromiso con la intención de conseguir el primer triunfo del torneo, es la intención de los Guerreros del Santos Laguna durante la actual semana, por lo que ayer realizaron una nueva sesión de entrenamiento en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

Santos no se ha dado tiempo de descansar luego del empate ante los Tigres, ya que retomaron las prácticas apenas un día después, para continuar en la cancha ayer y así mismo lo harán hoy, buscando el mejor rendimiento posible para estrenarse en la estadística de las victorias. Los trabajos ordenados ayer por el entrenador José Manuel de la Torre, consistieron en futbol en espacios reducidos, además de dinámicas con balón en la zona de definición, todo bajo la atenta mirada del estratega albiverde y su cuerpo técnico.

El defensor Néstor Araujo, baluarte de la zaga albiverde y quien tomó el rol de capitán del equipo ante la ausencia por lesión de Carlos Izquierdoz, compareció ante los medios de comunicación al terminar la práctica. Néstor afirmó que el empate ya les sabe a muy poco, luego de las malas experiencias del torneo anterior y los dos primeros partidos del actual calendario.

"Es algo que debemos hablar, no podemos estar dejando puntos en el camino, tenemos que mejorar, estar muy atentos, sobre todo el torneo pasado nos empataban al final y ese tipo de cosas habrá que mejorarlas", declaró.

Sin embargo, el defensor también de la selección nacional mexicana, sentenció que a los Guerreros no les incomoda el ser catalogado como el equipo más propenso al empate, ya que se enfocan en desempeño, más que en resultado.

"No nos pesa nada, somos un equipo joven que se respalda en sí mismo, no se fija mucho en lo de afuera, aquí lo que importa es el cómo disputamos los partidos, luchar, pelear cada balón, entregarse, sin duda que desde el torneo pasado, hasta ahora, somos un equipo que luchamos, que no damos ningún balón por perdido y eso es lo importante, no nos importa qué tanto diga la gente o qué opina", afirmó.

Al igual que Santos, el equipo de Monarcas Morelia ha iniciado el torneo con par de empates, por lo que Néstor Araujo no se confía y buscará que sus compañeros tampoco lo hagan, en busca del primer triunfo del campeonato.

"Monarcas no va a ser fácil, ya tenemos la mirada puesta en el rival y vamos a ver qué partido plantearle, está jugando bien, es un rival muy complicado con jugadores de mucha experiencia, hay que plantear un buen partido, trabajarlo y estar muy atentos a todas las fortalezas que ellos tienen", aseguró.

Más allá de presionarse por obtener los 3 puntos, Araujo ve el partido ante Morelia como una buena oportunidad para convencerse a sí mismos de los alcances que puede llegar a tener su equipo y de ganar en confianza durante este inicio de torneo.

"Hemos venido de atrás, este torneo no creo que vaya con el tema de presión porque el equipo ha sacado el empate contra Lobos y frente a Tigres, con oportunidades de ganar. Hay que estar más enfocados, ahorita el equipo ha venido de atrás y ha hecho partidos muy buenos, después de que recibes los goles, hay que estar atentos y enfocados desde el principio", dijo.

El argentino Carlos Izquierdoz no se ha podido reintegrar al trabajo con el resto del equipo, situación que Néstor observa como una baja sensible, pero afirma que cuentan con el talento suficiente para suplir la ausencia del zaguero.

"Tengo muy buenos compañeros, creo que todas las combinaciones que pueden existir en las parejas de centrales en Santos son muy viables y muy confiables, a quien pongas. Incluso ya está (Jesús) Angulo, un chavo que viene trabajando muy bien, con mucha calidad y mucha capacidad, creo que todos, Ventura (Alvarado) anda muy bien, "Chatón" dio un partidazo, también decir que ha sido una baja sensible la de Izquierdoz, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien", sentenció.

