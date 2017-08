'Despeinarán' al mundo con disco

Jesús Galindo

Los habitantes de la Comarca: Nelly, David y Miguel crearon desde diciembre el grupo La Reina David cuyo primer disco saldrá en todas las plataformas digitales el próximo viernes 11 de agosto.

Los músicos visitaron el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón con el fin de anunciar su producción discográfica denominada Dorado Fosforescente que fusiona sonidos funk, rock y rap.

"Vamos a despeinar al mundo entero con este álbum, mismo que presentaremos totalmente en vivo el día 17 en un bar ubicado en la avenida Morelos entre Leona Vicario y Ramón Corona", dijo Nelly.

Miguel anunció que se trata de un EP conformado por cinco melodías inéditas que pretenden causar sensación no sólo a nivel local sino también nacional.

"Las cinco son de la autoría de Nelly. El primer sencillo se llama Si ya sabes que yo soy así, pronto presentaremos el video oficial; las otras rolas son Tú y yo somos lobos, Michael Jackson soy tu fan, Ni un puño de tierra y Las chicas del Distrito Federal", sostuvo el músico.

Por su parte, David confirmó entusiasmado que uno de los objetivos de la agrupación es que todo el país conozca sus melodías por lo que trabajarán duro para lograrlo.

"Nos estamos preparando para algo grande, acabamos de presentarnos en Monterrey y dentro de unos días estaremos en el Palíndromo de Guadalajara junto a otras bandas de 'La Perla Tapatía'", dijo.

Miguel dio a conocer que La Reina David cuenta con influencias de los setenta y ochenta que saldrán a relucir con mayor fuerza en un próximo material discográfico.

"En este disco de Dorado Fosforescente sólo incluimos un sampler de un tema de Three Souls In My Mind -donde estaba Alex Lora- en la rola de Las chicas del Distrito Federal pero ya en el próximo EP que sacaríamos en noviembre sí mostraremos más toques de décadas pasadas", manifestó el artista.

